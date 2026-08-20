ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 73.417 قتيلاً

القدس المحتلة-سانا



‏‌‎ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ ‌‏السابع من تشرين ‏الأول عام 2023 وحتى الآن إلى 73.417 قتيلاً ، و174.360 جريحاً‎.‎

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الخميس ‏عبر قناتها ‏على تلغرام: “إنّ ‏مستشفيات القطاع استقبلت ‏خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية عشرة قتلى، و25 إصابة”، ‏مضيفة: “إنّ إجمالي عدد الضحايا منذ وقف ‏إطلاق النار ‏في العاشر من تشرين الأول ‏الماضي وصل ‏إلى 1.283 قتيلاً و4.248 جريحاً”.‎

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وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام ‏وفي ‏الطرقات، في ظل عجز ‏طواقم الإسعاف والدفاع ‏المدني عن ‏الوصول إليهم حتى هذه اللحظة‎.‎

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وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة عن كارثة ‏إنسانية ‏جراء ‏الدمار ‏الهائل في المنازل والبنى التحتية، وانهيار ‏الخدمات، ‏ويزداد الوضع سوءاً في ظل ‏منع الاحتلال ‏إدخال المواد الإغاثية ‏وتلك اللازمة لإعادة الإعمار، رغم ‏أن اتفاق ‏وقف إطلاق النار ‏ينص على السماح بإدخالها ‏دون قيود‎. ‎