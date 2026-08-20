القدس المحتلة-سانا
ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول عام 2023 وحتى الآن إلى 73.417 قتيلاً ، و174.360 جريحاً.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الخميس عبر قناتها على تلغرام: “إنّ مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية عشرة قتلى، و25 إصابة”، مضيفة: “إنّ إجمالي عدد الضحايا منذ وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول الماضي وصل إلى 1.283 قتيلاً و4.248 جريحاً”.
وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة عن كارثة إنسانية جراء الدمار الهائل في المنازل والبنى التحتية، وانهيار الخدمات، ويزداد الوضع سوءاً في ظل منع الاحتلال إدخال المواد الإغاثية وتلك اللازمة لإعادة الإعمار، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على السماح بإدخالها دون قيود.
ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 73.417 قتيلاً
القدس المحتلة-سانا