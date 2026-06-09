الحكومة الفلسطينية تطالب الوسطاء الدوليين بتحمل مسؤولياتهم تجاه ‏خروقات الاحتلال في غزة

القدس المحتلة-سانا
طالبت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه خروقات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتحرك العاجل لإنهاء هذه الخروقات.
ووفقاً لوكالة “وفا” الفلسطينية، أدان مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت في رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة محمد مصطفى مجازر الاحتلال المستمرة بحق النازحين في قطاع غزة، ومن بينها المجزرة التي أودت بحياة 6 فلسطينيين وتسببت بإصابة العشرات في حي الرمال بمدينة غزة، مؤكداً أن استهداف مراكز الإيواء والمدنيين يشكل جرائم حرب وانتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار.
وطالب المجلس المجتمع الدولي والدول الضامنة للاتفاق بالتحرك العاجل لوقف خروقات العدوان الإسرائيلي، وضمان إدخال الأدوية والمساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وكان المكتب الإعلامي في غزة أفاد في وقت سابق بأن إسرائيل ارتكبت 3201 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه في العاشر من تشرين الأول الماضي.
كما حمّل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، مشيراً إلى أنه في الأسبوع الماضي تم تسجيل 82 اعتداءً إرهابياً استهدف 13 قرية فلسطينية، وأدت إلى إصابة 31 مواطناً بينهم 11 طفلاً، وشملت هذه الاعتداءات محاولات إشعال الحرائق وتخريب الممتلكات وإقامة مجموعة من البؤر الاستيطانية.