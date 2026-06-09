الحكومة الفلسطينية تطالب الوسطاء الدوليين بتحمل مسؤولياتهم تجاه ‏خروقات الاحتلال في غزة

القدس المحتلة-سانا‏

طالبت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ‏خروقات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ‏والتحرك العاجل لإنهاء هذه الخروقات‎.‎

ووفقاً لوكالة “وفا” الفلسطينية، أدان مجلس الوزراء خلال جلسته التي ‏عقدت في رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة محمد مصطفى مجازر الاحتلال ‏المستمرة بحق النازحين في قطاع غزة، ومن بينها المجزرة التي أودت ‏بحياة 6 فلسطينيين وتسببت بإصابة العشرات في حي الرمال بمدينة غزة، ‏مؤكداً أن استهداف مراكز الإيواء والمدنيين يشكل جرائم حرب وانتهاكاً ‏صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار‎.‎

وطالب المجلس المجتمع الدولي والدول الضامنة للاتفاق بالتحرك العاجل ‏لوقف خروقات العدوان الإسرائيلي، وضمان إدخال الأدوية والمساعدات ‏الإنسانية إلى القطاع.

وكان المكتب الإعلامي في غزة أفاد في وقت سابق بأن إسرائيل ارتكبت ‌‏3201 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه في العاشر من تشرين ‏الأول الماضي‎.‎

كما حمّل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تصاعد إرهاب ‏المستوطنين في الضفة الغربية، مشيراً إلى أنه في الأسبوع الماضي تم ‏تسجيل 82 اعتداءً إرهابياً استهدف 13 قرية فلسطينية، وأدت إلى إصابة ‌‏31 مواطناً بينهم 11 طفلاً، وشملت هذه الاعتداءات محاولات إشعال ‏الحرائق وتخريب الممتلكات وإقامة مجموعة من البؤر الاستيطانية.‏