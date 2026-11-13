الأغذية العالمي يدعو إلى وقف القتال في السودان وتكثيف الدعم الإنساني

الخرطوم-سانا
دعا المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، لوك ليندبرغ، مساء أمس الخميس، إلى الوقف الفوري للقتال في السودان، وتكثيف الجهود الدولية لدعم العمليات الإنسانية، وتوفير الموارد اللازمة لتوسيع نطاق المساعدات، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية التي تشهدها البلاد.
وذكر البرنامج، في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن دعوة ليندبرغ جاءت في ختام أول زيارة ميدانية له إلى السودان منذ توليه منصبه، التقى خلالها فرق البرنامج العاملة في الميدان وعائلات نازحة اضطرت إلى الفرار من مناطق القتال.
وأكد ليندبرغ أن استمرار القتال يحرم ملايين الأشخاص من فرص الحصول على الغذاء والمساعدات الأساسية، مشيراً إلى أن برنامج الأغذية العالمي، رغم جهوده الكبيرة على الأرض، لا يستطيع مواجهة تداعيات الحرب بمفرده.
وقال ليندبرغ: “إن الأشخاص الذين يواجهون الجوع الحاد باتوا أمام خيارات قاسية بين التمرد أو النزوح أو الموت جوعاً”، مشدداً على ضرورة تحرك قادة العالم والقيادات الوطنية والمحلية للضغط من أجل إنهاء الحرب.
وأوضح أن السلام يمهّد الطريق لتوفير الغذاء، فيما يؤدي استمرار القتال إلى تفاقم الجوع، لافتاً إلى أن البرنامج يمتلك فرقاً ميدانية مستعدة لتوسيع نطاق عملياته الإغاثية، شرط توفير الموارد الإضافية وتعزيز العمل الجماعي لمواجهة الأزمة.
ويشهد السودان أكبر وأسوأ أزمة نزوح في العالم، جراء الحرب المستمرة بين الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع” منذ عام 2023، حيث تعاني مناطق النزوح من انعدام حاد في الأمن الغذائي، وتواجه مناطق عدة خطر المجاعة، بالتزامن مع انهيار سلاسل الإمداد ونقص المساعدات، نتيجة قيود الحركة وتأزم الممرات البحرية.
وتشير تقارير دولية إلى أن برنامج الأغذية العالمي يحتاج بصورة عاجلة إلى 520 مليون دولار لتقديم المساعدات الغذائية والتغذوية المنقذة للحياة إلى 5.4 ملايين شخص في السودان حتى نيسان العام المقبل.