الأغذية العالمي يدعو إلى وقف القتال في السودان وتكثيف الدعم الإنساني

الخرطوم-سانا‏

دعا المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، لوك ليندبرغ، مساء أمس الخميس، إلى الوقف الفوري للقتال في السودان، ‏وتكثيف الجهود الدولية لدعم العمليات الإنسانية، وتوفير الموارد اللازمة لتوسيع نطاق المساعدات، في ظل تفاقم الأزمة ‏الإنسانية التي تشهدها البلاد.‏

وذكر البرنامج، في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن دعوة ليندبرغ جاءت في ختام أول زيارة ميدانية له إلى السودان ‏منذ توليه منصبه، التقى خلالها فرق البرنامج العاملة في الميدان وعائلات نازحة اضطرت إلى الفرار من مناطق ‏القتال.‏

وأكد ليندبرغ أن استمرار القتال يحرم ملايين الأشخاص من فرص الحصول على الغذاء والمساعدات الأساسية، مشيراً ‏إلى أن برنامج الأغذية العالمي، رغم جهوده الكبيرة على الأرض، لا يستطيع مواجهة تداعيات الحرب بمفرده.‏

وقال ليندبرغ: “إن الأشخاص الذين يواجهون الجوع الحاد باتوا أمام خيارات قاسية بين التمرد أو النزوح أو الموت ‏جوعاً”، مشدداً على ضرورة تحرك قادة العالم والقيادات الوطنية والمحلية للضغط من أجل إنهاء الحرب.‏

وأوضح أن السلام يمهّد الطريق لتوفير الغذاء، فيما يؤدي استمرار القتال إلى تفاقم الجوع، لافتاً إلى أن البرنامج يمتلك ‏فرقاً ميدانية مستعدة لتوسيع نطاق عملياته الإغاثية، شرط توفير الموارد الإضافية وتعزيز العمل الجماعي لمواجهة ‏الأزمة.‏

ويشهد السودان أكبر وأسوأ أزمة نزوح في العالم، جراء الحرب المستمرة ‏بين الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع” ‏منذ عام 2023، حيث ‏تعاني مناطق النزوح من انعدام حاد في الأمن الغذائي، وتواجه مناطق ‏عدة خطر المجاعة، ‏بالتزامن مع انهيار سلاسل الإمداد ونقص ‏المساعدات، نتيجة قيود الحركة وتأزم الممرات البحرية.‏

وتشير تقارير دولية إلى أن برنامج الأغذية العالمي يحتاج بصورة عاجلة إلى 520 مليون دولار لتقديم المساعدات ‏الغذائية والتغذوية المنقذة للحياة إلى 5.4 ملايين شخص في السودان حتى نيسان العام المقبل.‏