مكتبة الملك عبد العزيز في السعودية تكشف عن مخطوطة نادرة من القرن الرابع الهجري في علوم القرآن

الرياض-سانا

كشفت مكتبة الملك عبد العزيز العامة في السعودية، عن مخطوطة نادرة تعود إلى القرن الرابع الهجري، بعنوان “غريب القرآن”، لمؤلفها العالم أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري.

وذكرت وكالة “واس” السعودية، اليوم الإثنين، أن المخطوطة يتكون عدد رقوقها من “23” رقّاً بمقاس 17*22 سم، ومضى على كتابتها أكثر من 1000عام، وهي من كتاب غير مطبوع في علوم القرآن، كتبت بخط أندلسي محبر ومقروء، وجاءت أسماء السور بالخط الكوفي.

وتمتلك المكتبة مجموعة واسعة من المخطوطات النادرة في مجال تفسير وعلوم القرآن الكريم، يتجاوز عددها 185 مخطوطة، ضمن أرشيف تراثي غني يضم مئات الوثائق والمصنفات الإسلامية القديمة.

كما تضم نسخة من أجزاء من كتاب تفسير الطبري “جامع البيان في تفسير القرآن” لأبي جعفر الطبري نسخت في القرن السادس الهجري، وتتكون من “77” رقًّاً، وكتاب “في معاني القرآن الكريم وتفسيره لأبي بكر محمد النقاش” يتكون من “113” ورقة، ويعود تاريخ نسخ المخطوطة إلى القرن السابع الهجري.

وتحتوي أيضاً على مجموعة مخطوطات أخرى في التفسير وعلوم القرآن، من بينها “إعراب القرآن ومعانيه” لأبي إسحاق الزجاج، و”تأويل مشكل القرآن” لابن قتيبة الدينوري، إضافة إلى “معاني القرآن” للنقاش، والتي تعود نسخها إلى قرون هجرية مختلفة.

ولدى المكتبة طيف واسع من المخطوطات النادرة في مجالات التفسير والقراءات وعلوم القرآن والمصاحف، من بينها أعمال معروفة مثل “لباب التأويل”، و”معالم التنزيل”، و”تفسير الجلالين”، إلى جانب شروح وحواشٍ ومؤلفات تراثية متنوعة تعكس ثراء هذا المجال العلمي.

وتسعى المكتبة من خلال هذه المقتنيات إلى التعريف بالتراث الإسلامي المخطوط، وإتاحته للباحثين والمهتمين، بما يسهم في دعم البحث العلمي، وإبراز القيمة التاريخية والمعرفية لهذه المصادر النادرة في مختلف مجالات علوم القرآن الكريم.