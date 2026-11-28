تونس-سانا



وقّعت تونس ومنظومة الأمم المتحدة إطاراً استراتيجياً للتعاون للفترة 2027-2031، تبلغ احتياجاته التمويلية نحو 444 مليون دولار، بهدف دعم الأولويات الوطنية وتعزيز مسار التنمية المستدامة في البلاد.



وذكرت الخارجية التونسية في بيان على موقعها الرسمي، أن الإطار وُقّع في العاصمة تونس أمس الجمعة بحضور وزير الخارجية محمد علي النفطي، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تونس رنا طه.



ويتركز الإطار بحسب الخارجية التونسية، على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تنمية رأس المال البشري وتعزيز الإدماج الاجتماعي، ودعم التحول الاقتصادي الشامل وإحداث فرص العمل اللائق، إضافة إلى الانتقال الإيكولوجي والطاقي وتعزيز الأمن المائي والغذائي.



ودعا النفطي الدول الشريكة والمؤسسات المالية والجهات المانحة، إلى دعم تنفيذ الإطار وتوفير الموارد اللازمة، مشدداً على أهمية تنويع آليات التمويل وتطوير الشراكات بما ينسجم مع أولويات المخطط الوطني للتنمية التونسي للفترة 2026-2030.



من جانبها، أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تونس، أهمية الاتفاق باعتباره مرجعًا جامعاً لعمل منظومة الأمم المتحدة في تونس خلال السنوات الخمس القادمة، وفرصة لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف أبعادها.



ويأتي الاتفاق بالتزامن مع الذكرى السبعين لانضمام تونس إلى الأمم المتحدة، وفي إطار توجه لتعزيز التعاون التنموي بين الجانبين.