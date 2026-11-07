وزارة حقوق الإنسان اليمنية تحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية استهداف سوق شعبية في تعز

عدن-سانا

حملت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، ميليشيا الحوثي مسؤولية القصف الذي استهدف سوق الحضارة الشعبية في مديرية الوازعية بمحافظة تعز، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

واعتبرت الوزارة في بيان أمس الجمعة، أن قصف السوق يشكل انتهاكاً صارخاً، ويعكس لجوء ميليشيا الحوثي إلى استهداف المدنيين والأعيان المدنية رداً على ما تتعرض له من انتكاسات في جبهات القتال.

وأكدت أنها ستعمل على توثيق الواقعة ومتابعتها مع الجهات الوطنية المختصة، بما يكفل حفظ الأدلة والشهادات ومحاسبة المسؤولين وإنصاف الضحايا وأسرهم، داعية الأمم المتحدة ومفوضيتها السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية إلى إدانة الاعتداء ودعم جهود المساءلة.

وشددت الوزارة على ضرورة توفير الرعاية الطبية العاجلة للجرحى، وتقديم المساعدة الإنسانية لأسر الضحايا والمتضررين.

وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وثقت أمس الجمعة، 66 جريمة وانتهاكاً ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين والأعيان المدنية في محافظة تعز، خلال 73 ساعة، وأسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 16 آخرين.