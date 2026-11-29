دمشق-سانا



أعاد احتفاء مجلس الأعمال السوري – الفرنسي بمرور عام على تأسيسه تسليط الضوء على مسار الشراكات الاقتصادية التي تسعى سوريا إلى تطويرها، وسط فرص استثمارية تتيحها احتياجات إعادة الإعمار وتأهيل القطاعات الإنتاجية والخدمية، ومصالح اقتصادية متبادلة بدأت تتبلور عبر سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمشاريع الاستثمارية في قطاعات حيوية.



لكنه في الوقت نفسه يفتح باب الأسئلة حول رهانات التنفيذ وأسباب تأخر بعض المشاريع والمعوقات التي تواجهها، ومتى يمكن للمواطن السوري أن يبدأ بتلمّس مفاعيل الشراكات الاقتصادية المعلنة بين البلدين.

استثمارات على الأرض وأخرى تنتظر التنفيذ

شهد مسار التعاون الاقتصادي بين دمشق وباريس خلال الفترة الماضية خطوات عملية، من أبرزها الاتفاقية الموقعة في أيار عام 2025 مع مجموعة «CMA CGM» الفرنسية لتطوير وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية لمدة 30 عاماً، باستثمارات مقررة تبلغ 230 مليون يورو، والتي دخلت بعض مراحلها حيز التنفيذ مع وصول تجهيزات وروافع حديثة إلى المرفأ.



واتسعت مجالات التعاون خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق في تموز الماضي، مع توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات اقتصادية وخدمية متعددة، وصولاً إلى التعاون في قطاع التعدين من خلال مذكرة تفاهم لدراسة إعادة تأهيل واستثمار معمل غسيل الفوسفات في حمص، وقعت في آب الماضي.



ورغم تعدد مجالات التعاون، فإن المشاريع المطروحة لا تزال تتفاوت في مراحل تقدمها بين التنفيذ والدراسة والتفاوض، في وقت يتطلع فيه السوريون، الذين أثقلت سنوات الحرب أعباءهم المعيشية، إلى أن يجد هذا الحراك الاقتصادي صداه خارج قاعات الاجتماعات، في منشآت تستعيد نشاطها، وفرص عمل جديدة أمام الشباب، وخدمات تتحسن، ودخول أكثر قدرة على مواكبة تكاليف الحياة.

مجلس الأعمال.. جسر بين الفرص والمشاريع

بين حسابات المستثمرين واحتياجات الاقتصاد السوري، يبرز دور مجالس الأعمال المشتركة في تقريب المسافات بين الشركات، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وترجمة التفاهمات الاقتصادية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.



يقول نائب رئيس مجلس الأعمال السوري الفرنسي طموح الإمام في حديثه لـ سانا: “المجلس يجمع نخبةً من الخبراء السوريين والفرنسيين بهدف بلورة إطار استراتيجي يهيّئ بيئة مواتية للاستثمارات، وينمّي الشراكات، ويدعم التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين”.



وأضاف: “يعمل المجلس كمنصة للحوار والعمل المشترك، تجمع بين الشركات والمستثمرين وصنّاع القرار في سوريا وفرنسا، بما يضمن تنسيق الجهود وتكامل المصالح، ويتمثل هدفه في مواكبة جهود إعادة الإعمار والتحديث في سوريا ضمن رؤية تنموية مستدامة، تقوم على الشفافية والكفاءة والمسؤولية، كما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية السورية الفرنسية على أسس متينة وطويلة الأمد”.



ولفت نائب رئيس المجلس إلى أن توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس ونظيره الفرنسي في تموز الماضي شكّل خطوة نحو تطوير هذا التواصل في إطار مؤسسي، يتيح توسيع دائرة العلاقات بين الشركات وتعزيز التنسيق بشأن الفرص والمشاريع المشتركة.



وعن حصيلة العام المنصرم، أوضح سكرتير مجلس الأعمال السوري الفرنسي في باريس، لوران سابوريه، أن جهود المجلس تركزت على التعريف بالسوق السورية والفرص الاستثمارية المتاحة فيها، قائلاً: “دورنا يتمثل في تشجيع استثمارات الشركات الفرنسية في سوريا، ونحن نعمل إلى حدّ ما بطريقة مشابهة لغرفة تجارة ثنائية بين البلدين، وأظهرنا الإمكانات الهائلة المتاحة أمام الشركات الفرنسية للتوسع والعمل في سوريا، رغم تعقيدات السوق ووجود العديد من العقبات التي لا تزال قائمة”.

التحويلات المصرفية.. عقدة أمام تدفق الاستثمارات

لا تقتصر التحديات التي تواجه الشركات الفرنسية على الجوانب المرتبطة ببيئة الاستثمار المحلية، إذ أشار سابوريه إلى أن بعض المعوقات يتجاوز نطاق الإرادة السورية والفرنسية المشتركة، لافتاً إلى أن أبرز تساؤلات المستثمرين اليوم تتعلق بواقع القطاع المصرفي، وإمكانية تحويل الأموال بصورة آمنة، واستعادة الروابط بين المصارف السورية ونظيراتها الأجنبية.



وأوضح أن المجلس عمل مع شركائه في دمشق على تنظيم زيارة لحاكم مصرف سوريا المركزي إلى فرنسا، وعقد عدد من اللقاءات والمشاركة في فعاليات مصرفية تناولت قضايا مكافحة غسل الأموال، باعتبارها من الملفات الأساسية التي تحظى باهتمام المستثمرين الأوروبيين.

شركات فرنسية بين دخول السوق واستكشاف الفرص

عن أبرز المشاريع التي بدأت تشق طريقها نحو التنفيذ، تحدث سابوريه عن توقيع مجموعة أكور الفندقية مذكرات تفاهم وعقود لإدارة فنادق في سوريا، مشيراً إلى تحركات شركات أخرى، من بينها توتال إنرجيز ونوفا كام وإيرباص، في مجالات الطاقة والمياه والطيران، مع تفاوت مراحل تقدم المشاريع والتفاهمات المرتبطة بها.



كما أشار إلى خطط مجموعة «CMA CGM» لتوسيع نشاطها في مرفأ اللاذقية خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن مؤسس المجموعة جاك سعادة، والد رئيسها الحالي رودولف سعادة، ينحدر من أصول سورية، وأن بعض الاستثمارات المطروحة لا تزال بحاجة إلى مزيد من الوقت لاستكمال متطلبات تنفيذها.

المواطن في معادلة الاستثمار والنمو

في مقابل اهتمام المستثمرين الفرنسيين باستكشاف الفرص المتاحة، يتطلع القطاع الخاص السوري إلى بناء شراكات تساعده على تجاوز الصعوبات التي تراكمت خلال سنوات الحرب، واستعادة قدراته الإنتاجية وتحديث أدوات العمل والوصول إلى أسواق جديدة.



وخلال حفل العشاء الذي أقامه مجلس الأعمال السوري الفرنسي في 25 تشرين الثاني الجاري بمناسبة دخوله عامه الثاني، شدد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، رئيس هيئة الاستثمار السورية، أحمد رواد رمضان، على “أن حجم التحديات والفرص التي أمام سوريا اليوم يتطلب العمل بروح الفريق الواحد، ضمن شراكة وطنية تتكامل فيها جهود مؤسسات الدولة مع إمكانات القطاع الخاص وخبرات السوريين في الداخل والخارج”.



ولفت رمضان إلى أن وزارة الاقتصاد تؤمن “بأن إدارة الاقتصاد تستند إلى المعرفة والتحليل والبيانات الدقيقة، ووضوح الأولويات والأهداف وقياس الأداء والنتائج”، وشدد على أن “القيمة الحقيقية لنمو الاقتصاد تكمن في انعكاسه على دخل المواطن وقدرته الشرائية وفرص عمله ومستوى معيشته، وأن القطاع الخاص شريك رئيس في بناء سوريا، والحوار المستمر معه والاستفادة من خبراته جزء أساسي من السياسة الاقتصادية”.



وأكد وزير الاقتصاد أن “مجالس الأعمال المشتركة تعتبر شبكة اقتصادية دولية لسوريا، تسهم في فتح الأسواق واستقطاب الاستثمارات ونقل المعرفة والتكنولوجيا”.



وأشار رمضان إلى تنامي اهتمام مجتمع الأعمال الفرنسي بالفرص الاقتصادية المتاحة في سوريا، والعمل على تهيئة الظروف لتوسيع التواصل المباشر بين الشركات السورية والفرنسية خلال الأشهر القليلة المقبلة، بما يعزز فرص التعاون والشراكات الاقتصادية المشتركة.



بدوره، أكد القائم بالأعمال لدى سفارة فرنسا في دمشق جان باتيست فافر أهمية تعزيز التعاون مع مجلس الأعمال السوري الفرنسي بوصفه شريكاً أساسياً في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.



وقال فافر: “إن فرنسا التي وقفت إلى جانب سوريا خلال سنوات الثورة، تتطلع إلى الوقوف إلى جانبها في مرحلة التعافي الاقتصادي، رغم التحديات القائمة وما تحمله المرحلة المقبلة من فرص وآمال”.

أولويات الاستثمار.. احتياجات سورية وخبرات فرنسية

بحسب نائب رئيس مجلس الأعمال السوري الفرنسي، فإن تحديد القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية ينطلق من نقاط التقاطع بين احتياجات الاقتصاد السوري والخبرات التكنولوجية والهندسية والتشغيلية التي تتمتع بها الشركات والمؤسسات الفرنسية.



ولفت الإمام إلى أن هذه القطاعات تشمل النقل البحري والجوي والبري والخدمات اللوجستية، وتطوير الموانئ والمطارات والسكك الحديدية، والطاقة والكهرباء والطاقات المتجددة، والمياه ومعالجة الصرف الصحي، والبنية التحتية والإنشاءات، وإدارة النفايات ومعالجتها، إضافة إلى تأهيل وتجهيز المستشفيات الحكومية والمشافي الجامعية.



وأضاف الإمام أن العمل مستمر للدفع بالاستثمار في القطاع المصرفي والمالي، والاتصالات والتحول الرقمي، والصناعة، ولا سيما الصناعات الغذائية، والتعليم العالي والبحث العلمي، فضلاً عن الخدمات القانونية والاستشارية والهندسية المرتبطة بتطوير الاستثمارات وتنفيذ المشاريع.

ضمانات الاستثمار.. التشريعات بوابة التنفيذ

مع تعدد الفرص الاستثمارية المطروحة، يرى مجلس الأعمال السوري الفرنسي أن تعزيز جاذبية سوريا للاستثمارات الخارجية يرتبط بمواصلة تطوير بيئة تشريعية وقانونية وتنظيمية واضحة ومستقرة، توفر للمستثمرين الرؤية اللازمة بشأن حقوقهم والتزاماتهم، وتساعد على تخفيض المخاطر وتسهيل تأسيس المشاريع وتشغيلها.



وتشمل الأولويات، وفق المجلس، تبسيط إجراءات الترخيص، وتوسيع خدمات النافذة الواحدة، وتعزيز الضمانات القانونية والتعاقدية، وتطوير آليات التحكيم والوساطة وتسوية المنازعات، وتحديث الأطر القانونية الناظمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

وإلى جانب تطوير التشريعات المصرفية والمالية وتسهيل تمويل المشاريع وحركة رؤوس الأموال والعوائد الاستثمارية، يكتسب التقارب التدريجي مع المعايير الأوروبية والدولية في مجالات الحوكمة وحماية البيئة والصحة والسلامة المهنية والمسؤولية الاجتماعية أهمية في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات التمويلية، ورفع قابلية المشاريع المشتركة للتمويل والتنفيذ.

حصيلة التفاهمات.. شراكات تمتد من الموانئ إلى المشافي

تتحدث أوراق مجلس الأعمال السوري الفرنسي عن اتساع نطاق التفاهمات الاقتصادية التي شهدتها زيارة الرئيس الفرنسي إلى دمشق في تموز الماضي.



فإلى جانب إعلان إطار التعاون الشامل بين سوريا وفرنسا، شهدت الزيارة توسيع آفاق الشراكة مع مجموعة «CMA CGM» الفرنسية لتشمل استكمال مشاريع الموانئ الجافة في دمشق وحلب، وإنشاء منطقة لوجستية متكاملة عند منفذ نصيب الحدودي، ووضع خطط لإعادة تأهيل الربط السككي بين الموانئ البحرية والمراكز اللوجستية الداخلية، وتوقيع بروتوكول تعاون لإدارة مناولة الشحن الجوي وتسويق خدماته.



وفي مجال التعاون التنموي وإعادة الإعمار، شملت التفاهمات تعزيز التعاون مع مؤسسة «Expertise France» التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في القطاع الصحي، وأخرى لدعم مصرف سوريا المركزي في مجالات التطوير المؤسسي والدعم الفني وبناء القدرات.



وامتدت مجالات التعاون إلى قطاعي المياه والطاقة، من خلال اتفاق مع شركة «Nova Camp» الفرنسية في مجال حلول معالجة المياه والطاقة في محافظة حمص، فضلاً عن إعلان نوايا للتعاون في مجال الطيران المدني وتطوير أطره التنظيمية والتقنية بما ينسجم مع المعايير الدولية.



وفي قطاع التعليم العالي والصحة، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي السورية وشركة «Ellipse Projects» الفرنسية، تتعلق بتطوير المشافي الجامعية ومؤسسات التعليم الطبي.



وعلى الرغم من اتساع نطاق هذه التفاهمات، فإن اختلاف طبيعتها القانونية بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون وإعلانات نوايا يجعل مسارات تنفيذها متفاوتة، ومرتبطة باستكمال الدراسات الفنية والاقتصادية والترتيبات المالية والقانونية والتعاقدية الخاصة بكل مشروع.

العام الثاني.. اختبار النتائج والأثر المعيشي

مع دخول مجلس الأعمال السوري الفرنسي عامه الثاني، تكتسب متابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة أهمية لا تقل عن أهمية استقطاب استثمارات جديدة، إذ يضع تعدد التفاهمات المعلنة الأطراف المعنية أمام اختبار القدرة على تحويلها إلى مشاريع قائمة ومنتجة وقابلة للاستدامة.



وبين ما تحمله الشراكات السورية الفرنسية من فرص اقتصادية، وما تواجهه من تحديات مصرفية وقانونية وتنفيذية، يبقى الأثر الفعلي لهذه الاستثمارات على الإنتاج وفرص العمل ومستوى الخدمات ودخل المواطن معياراً أساسياً لقياس نتائج التعاون بين البلدين، ولا سيما بالنسبة للسوريين الذين ينتظرون أن يلمسوا ثمار الانفتاح الاقتصادي في تفاصيل حياتهم اليومية.

