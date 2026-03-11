الهزاع: السفارة تتابع باهتمام تداعيات القصف الإسرائيلي لمنشأة تقطنها عائلة سورية في لبنان

photo 2026 03 11 21 58سس 01 الهزاع: السفارة تتابع باهتمام تداعيات القصف الإسرائيلي لمنشأة تقطنها عائلة سورية في لبنان

بيروت-سانا

أكد القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع، أن السفارة تتابع ببالغ الاهتمام تداعيات القصف الإسرائيلي الذي طال الأراضي اللبنانية، واستهدف منشأة مدنية تقطنها عائلة سورية في بلدة تمنين بمنطقة البقاع، ما أسفر عن مقتل ثمانية من أبناء العائلة وإصابة آخرين بجروح.

وأضاف الهزاع: إن السفارة سارعت بإرسال وفد رسمي إلى المستشفى للوقوف ميدانياً على تفاصيل الحادثة والإشراف المباشر على الوضع الصحي للمصابين.

وتقدم الهزاع باسم السفارة بأحرِّ التعازي لذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

وتشهد الأوضاع في لبنان منذ الثاني من الشهر الجاري تصعيداً خطيراً، جراء استهداف ميليشيا حزب الله مواقع إسرائيلية، حيث ردّت إسرائيل بشنّ غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع اللبناني، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى بينهم سوريون.

كما دفعت التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها الأراضي اللبنانية نتيجة الهجمات الإسرائيلية، الكثير من العائلات السورية في لبنان إلى العودة الطوعية إلى وطنها.

