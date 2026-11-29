درعا-سانا



ينفذ مركز البحوث العلمية الزراعية في درعا خلال الموسم البحثي والزراعي 2026–2027 نحو 91 بحثاً وتجربة حقلية على مساحة 130 دونماً، بهدف تحسين إنتاجية القمح والشعير والحمّص، وتعزيز مقاومتها للجفاف والأمراض، وترشيد استخدام المياه والأسمدة في ظل التحديات المناخية وشح الموارد المائية.

وأكدت رئيسة المركز الدكتورة أسماء عبد الجليل، في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن المساحة الإجمالية للأراضي التابعة للمركز تبلغ 1000 دونم، موزعة بالتساوي بين محطتي بحوث إزرع في الريف الشرقي وجلين في الريف الغربي، وتشكّل حقولاً بحثية لاختبار الأصناف وتطوير الممارسات الزراعية المستدامة، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج على المزارعين.

أبحاث المحاصيل الاستراتيجية

أوضحت عبد الجليل أن الخطة البحثية تركز على ثلاثة محاصيل رئيسة تشكّل جزءاً أساسياً من الأمن الغذائي والدورة الزراعية في حوران، مبينة أن الأبحاث المتعلقة بالقمح تشمل تقييم سلالات مبشرة بهدف رفع الإنتاجية وتعزيز مقاومة الجفاف والأمراض، استكمالاً لنتائج أبحاث سابقة، منها اعتماد صنف «بحوث 13» في نهاية عام 2024.

وفي محصول الشعير، تستهدف الأبحاث اختبار الأصناف الأكثر تحملاً للإجهاد المائي، بما يساعد على تأمين الحبوب والأعلاف في المناطق الأقل هطولاً للأمطار، فيما تركز تجارب الحمّص على الأصناف المقاومة للأمراض والظروف المناخية القاسية، نظراً لدوره في الأمن الغذائي وتثبيت الآزوت وتحسين خصوبة التربة.

تحضيرات الموسم الجديد

لفتت عبد الجليل إلى أن الكوادر الفنية في محطتي بحوث إزرع وجلين بدأت تجهيز القطع التجريبية وفحص نقاوة البذار والسلالات، تمهيداً للزراعة في المواعيد المناسبة لكل محصول، وإعداد برامج للتسميد والمكافحة الحيوية والكيميائية، مع متابعة مراحل النمو وتأثير الهطولات المطرية، بهدف تحويل نتائج التجارب إلى توصيات قابلة للتطبيق في حقول المزارعين.



من جانبه، أوضح المهندس الزراعي في المركز قاسم الحوراني أن الأعمال الميدانية في بداية الموسم تشمل العزاقة والفلاحة وتسوية الأراضي وتجهيز شبكات الري، تحسباً لأي احتياج مائي، مشيراً إلى أن تجهيز التربة وتحديد مواعيد الزراعة يستندان إلى جدول زمني يعتمد على الدراسات المخبرية وتحاليل التربة التي يجريها مختبر المركز.



وكان المركز نفذ خلال الموسم الماضي 2025–2026 نحو 64 بحثاً وتجربة على محاصيل الحبوب والبقوليات والأشجار المثمرة، في إطار جهوده للحفاظ على الأصول الوراثية واستنباط سلالات تتلاءم مع الظروف المناخية في المنطقة.