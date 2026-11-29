الشاحنات بالأرقام.. عودة حركة العبور بعد التحرير تاريخ النشر: 2026/11/29 7:45 مساءً اخر تحديث: 2026/11/29 7:45 مساءً حركة عبور الشاحنات عبر المنافذ الحدودية تعبّر عن توجه سوريا نحو إعادة توظيف موقعها الجغرافي كممر استراتيجي يربط آسيا بأوروبا والخليج العربي بالبحر المتوسط. نحو 550 ألف متر مكعب من الأنقاض أزيلت في محافظة حلب ثلاث محطات مياه في دير الزور تدخل مرحلة جديدة من الاستدامة عبر الطاقة الشمسية 28 تشرين الثاني موعداً لامتحانات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي لموسم 2026-2027 تعاون دولي أمني تقوده الإمارات لمكافحة الاحتيال الرقمي المنظم أكثر من 7000 عملية تسجيل وتجديد للعلامات التجارية خلال 9 أشهر الأولى لعام 2026 صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:اليوم الوطني السوريردع العدوانعبور الشاحنات عبر المنافذ الحدوديةعيد التحرير مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة وزير المالية والبنك الدولي يبحثان خطوات إصلاح وتطوير الإدارة المالية في يومها الثاني.. عملية “ردع العدوان” توسع دائرة معاركها وتقطع طريق حلب – دمشق الدولي حلب بعد التحرير.. كيف واجهت المؤسسات تحديات الأيام الأولى؟ وزير الصناعة: توسعة باب الهوى الصناعية تضيف 122 مقسماً وتوّفر آلاف فرص العمل الطوارئ تحذر من أمطار غزيرة واضطراب بحري ابتداء من الثلاثاء بدوي والحصري: ردع العدوان تفتح مرحلة جديدة للبناء وصناعة المستقبل آخر الأخبار انفوغراف الشاحنات بالأرقام.. عودة حركة العبور بعد التحرير اقتصاد ارتفاع معظم أسواق الأسهم الخليجية بدعم صعود الأسواق العالمية والذهب محلياتالمحافظاتريف دمشق بازار «حكاية ورد» في عربين يدعم مشاريع النساء ويعزز تمكينهن اقتصادياً