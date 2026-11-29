حركة عبور الشاحنات عبر المنافذ الحدودية تعبّر عن توجه سوريا نحو إعادة توظيف موقعها الجغرافي كممر استراتيجي يربط آسيا بأوروبا والخليج العربي بالبحر المتوسط.