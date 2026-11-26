كييف-سانا
أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو، اليوم الخميس، وقوع إصابات وأضرار مادية في عدة مواقع بمنطقة ديسنيانسكي في العاصمة، جراء هجوم صاروخي باليستي.
وقال كليتشكو في سلسلة منشورات على منصة تلغرام: إن مبنى داخل منطقة صناعية في ديسنيانسكي تعرض للاستهداف، فيما أفادت معلومات أولية بتعرض مبنى آخر غير سكني في المنطقة لأضرار، مع احتمال وجود مصابين، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ توجهت إلى المواقع المتضررة.
وأضاف كليتشكو أن مركزاً تجارياً في المنطقة ذاتها تعرض للاستهداف أيضاً، لافتاً إلى أن الهجوم أسفر في البداية عن إصابة ثلاثة أشخاص، نُقل اثنان منهم إلى المستشفى، أحدهما في حالة خطيرة، فيما استمرت الهجمات الصاروخية الباليستية على العاصمة.
وفي تحديث لاحق، أعلن كليتشكو ارتفاع حصيلة المصابين إلى أربعة أشخاص، موضحاً أن الفرق الطبية نقلت اثنين منهم إلى المستشفى، وكلاهما في حالة خطيرة، فيما تلقى المصابان الآخران العلاج دون الحاجة إلى إدخالهما المستشفى.
وقُتل 14 شخصاً على الأقل وأُصيب آخرون جراء ضربات جوية روسية استهدفت عدة مناطق في محيط العاصمة الأوكرانية كييف الإثنين الماضي، وأدت إحداها إلى انهيار جزئي لمبنى سكني.