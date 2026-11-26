كييف-سانا‏

أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو، اليوم الخميس، وقوع إصابات وأضرار مادية في عدة مواقع بمنطقة ‏ديسنيانسكي في العاصمة، جراء هجوم صاروخي باليستي.‏

وقال كليتشكو في سلسلة منشورات على منصة تلغرام: إن مبنى داخل منطقة صناعية في ديسنيانسكي تعرض للاستهداف، ‏فيما أفادت معلومات أولية بتعرض مبنى آخر غير سكني في المنطقة لأضرار، مع احتمال وجود مصابين، مشيراً إلى أن ‏فرق الطوارئ توجهت إلى المواقع المتضررة.‏

وأضاف كليتشكو أن مركزاً تجارياً في المنطقة ذاتها تعرض للاستهداف أيضاً، لافتاً إلى أن الهجوم أسفر في البداية عن ‏إصابة ثلاثة أشخاص، نُقل اثنان منهم إلى المستشفى، أحدهما في حالة خطيرة، فيما استمرت الهجمات الصاروخية الباليستية ‏على العاصمة.‏

وفي تحديث لاحق، أعلن كليتشكو ارتفاع حصيلة المصابين إلى أربعة أشخاص، موضحاً أن الفرق الطبية نقلت اثنين منهم ‏إلى المستشفى، وكلاهما في حالة خطيرة، فيما تلقى المصابان الآخران العلاج دون الحاجة إلى إدخالهما المستشفى.‏

وقُتل 14 شخصاً على الأقل وأُصيب آخرون جراء ضربات جوية روسية استهدفت ‏عدة مناطق في محيط العاصمة ‏الأوكرانية كييف الإثنين الماضي، وأدت إحداها إلى انهيار جزئي ‏لمبنى سكني.‏