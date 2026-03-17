استهداف ناقلة نفط بمقذوف مجهول قرب ميناء الفجيرة الإماراتي

لندن-سانا

أعلن مركز هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية “UKMTO ” اليوم الثلاثاء، أن ناقلة نفط تعرضت لضربة “مقذوف مجهول” أثناء رسوها بالقرب من ميناء الفجيرة النفطي الإماراتي الرئيسي، وألحق بها أضراراً هيكلية طفيفة.

وذكرت شبكة “سي إن إن” أن السفينة تعرضت في وقت متأخر من مساء أمس لحادث في خليج عُمان، على بُعد 23 ميلاً بحرياً شرق الفجيرة، ولحقت بها أضرار هيكلية طفيفة، وفقاً لما ذكرته السلطة البحرية المسؤولة عن المنطقة، ولم تُسجّل أي إصابات بين أفراد الطاقم أو أضرار بيئية.

كما أعلنت سلطات الفجيرة اليوم، أنها تعمل على السيطرة على حريق اندلع في المنطقة الصناعية الحرة نتيجة لضربة طائرة مسيرة.

وكانت السلطات الإماراتية، أعلنت أمس، عن نشوب حريق في “منطقة الفجيرة للصناعات البترولية”، جراء استهدافٍ بطائرة مسيرة.

وبحسب بيانات سابقة لهيئة UKMTO، أصبحت الناقلة المستهدفة أمس الحادثة رقم 21 التي يتم الإبلاغ عنها في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، ما يعكس تصاعداً في مستوى التهديدات التي تطال الملاحة التجارية في واحد من أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالمياً.