ترحيب عربي باتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ‏

عواصم-سانا
رحبت الجامعة العربية والسعودية والكويت ومصر، اليوم الإثنين، بالاتفاق الذي أعلنته الولايات المتحدة وإيران بشأن وقف إطلاق النار، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً من شأنه الإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الاتفاق خطوة مهمة لوضع حد نهائي للاعتداءات الإيرانية والإسرائيلية على الأراضي العربية، ويهييء الظروف الملائمة لبدء مسار إنهاء الحرب وتحقيق استقرار مستدام في المنطقة.
وثمن أبو الغيط الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الأطراف العربية والإقليمية والدولية للتوصل إلى هذا التفاهم، معرباً عن أمله في أن تمهد المفاوضات المقبلة الطريق أمام حلول سلمية للقضايا العالقة.
بدورها أكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، أهمية استعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز وفق الأوضاع التي كانت قائمة قبل الـ 28 من شباط الماضي، معربة عن تطلع المملكة إلى التوصل لسلام دائم يعزز أمن المنطقة والعالم، ويراعي المصالح الأمنية لدول المنطقة، ويستند إلى مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
من جانبها، جددت الكويت دعمها لجميع الجهود الرامية إلى تسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية، وبما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
واعتبرت وزارة الخارجية الكويتية أن الاتفاق يشكل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا العالقة من خلال حلول مستدامة، تسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، كما دعت جميع الأطراف إلى الانخراط في المفاوضات المقبلة بروح إيجابية وبنّاءة، بما يعزز فرص التعاون والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.
بدورها، وصفت مصر الاتفاق بأنه تطور بالغ الأهمية، ونقطة تحول رئيسية نحو تعزيز الثقة المتبادلة وإرساء أسس جديدة للتعاون، فضلاً عن دفع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى معالجة الملفات الإقليمية المختلفة، بما ينعكس إيجاباً على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.
وجددت تأكيدها على دعم الحلول السلمية وتسوية النزاعات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق السلام وترسيخ الاستقرار.
وجاءت هذه المواقف عقب إعلان تفاصيل التفاهم الأولي بين واشنطن وطهران، في وقت سابق اليوم والذي يتضمن وقف العمليات العسكرية، والتمهيد لرفع الحصار، وفتح مسار تفاوضي جديد في سويسرا، لبحث الملف النووي ورفع العقوبات المفروضة على إيران.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن مضيق هرمز بات مفتوحاً، وأن بلاده سترفع حصارها البحري عن إيران، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.