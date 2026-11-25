سيئول-سانا
توصلت إدارة شركة المترو في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول ونقابات العمال في الشركة، إلى اتفاق بشأن الأجور وظروف العمل، ما حال دون وقوع الإضراب العام الذي خططت له النقابات، والذي كان من شأنه أن يعطل حركة التنقل الصباحية في المدينة.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية، اليوم الأربعاء، أن النقابات العمالية الثلاث العاملة في الشركة، توصلت إلى تسويات مع الإدارة، وأعلنت إلغاء الإضراب الذي كان مقرراً أن يبدأ مع انطلاق أولى رحلات القطارات صباح اليوم.
وبموجب الاتفاق، تقررت زيادة الأجور بنسبة تصل إلى 3.5%، فيما وافقت الإدارة على تعليق خطتها الحالية لإعادة هيكلة القوى العاملة، والتي كانت تتضمن إلغاء 2212 وظيفة، مع الالتزام بتوظيف 500 عامل جديد.
وتضم النقابات الثلاث نحو 14 ألف عضو، فيما لم تكن مسألة الأجور محور الخلاف الرئيس بين الطرفين بل ملف التوظيف وإعادة الهيكلة، إذ تمسكت النقابات برفض تقليص الوظائف، مطالبةً بتعزيز أعداد العاملين، بينما أصرت الإدارة على ضرورة إعادة تنظيم القوى العاملة لضمان مستويات توظيف مناسبة، في ظل الأعباء المالية التي تواجه الشركة والحاجة إلى تحسين كفاءتها التشغيلية.
ويأتي الاتفاق لينهي مواجهة عمالية كانت تهدد بتعطيل أحد أهم مرافق النقل العام في العاصمة الكورية الجنوبية، بعد مفاوضات مكثفة بين الإدارة والنقابات بشأن الأجور والتوظيف ومستقبل العمالة في الشركة.