سيئول-سانا ‏

توصلت إدارة شركة المترو في العاصمة الكورية الجنوبية ‏سيئول ونقابات العمال في الشركة، إلى اتفاق ‏بشأن الأجور وظروف العمل، ما حال دون وقوع الإضراب ‏العام الذي خططت له النقابات، والذي كان من شأنه أن يعطل ‏حركة التنقل الصباحية في المدينة.‏

وذكرت وكالة يونهاب الكورية، اليوم الأربعاء، أن النقابات العمالية الثلاث ‏العاملة في الشركة، توصلت إلى تسويات مع الإدارة، وأعلنت ‏إلغاء الإضراب الذي كان مقرراً أن يبدأ مع انطلاق أولى ‏رحلات القطارات صباح اليوم.‏

وبموجب الاتفاق، تقررت زيادة الأجور بنسبة تصل إلى ‌‏3.5%، فيما وافقت الإدارة على تعليق خطتها الحالية لإعادة ‏هيكلة القوى العاملة، والتي كانت تتضمن إلغاء 2212 ‏وظيفة، مع الالتزام بتوظيف 500 عامل جديد.‏

وتضم النقابات الثلاث نحو 14 ألف عضو، فيما لم تكن مسألة ‏الأجور محور الخلاف الرئيس بين الطرفين بل ملف ‏التوظيف وإعادة الهيكلة، إذ تمسكت النقابات برفض تقليص ‏الوظائف، مطالبةً بتعزيز أعداد العاملين، بينما أصرت الإدارة ‏على ضرورة إعادة تنظيم القوى العاملة لضمان مستويات ‏توظيف مناسبة، في ظل الأعباء المالية التي تواجه الشركة ‏والحاجة إلى تحسين كفاءتها التشغيلية.‏

ويأتي الاتفاق لينهي مواجهة عمالية كانت تهدد بتعطيل أحد ‏أهم مرافق النقل العام في العاصمة الكورية الجنوبية، بعد ‏مفاوضات مكثفة بين الإدارة والنقابات بشأن الأجور ‏والتوظيف ومستقبل العمالة في الشركة.‏