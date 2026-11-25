طوكيو-سانا
وقّعت شركة قطر للطاقة وبنك اليابان للتعاون الدولي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون طويل الأمد والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مع التركيز على أمن الطاقة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية”قنا” اليوم الأربعاء، أنه وقع المذكرة في العاصمة اليابانية طوكيو وزير الدولة لشؤون الطاقة، والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، ومحافظ بنك اليابان للتعاون الدولي، كازوهيكو أماكاوا.
وأكد الكعبي أن اليابان تعد شريكاً مهماً لدولة قطر في قطاع الطاقة منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة إضافية لتعزيز العلاقات القائمة، وتوفير إطار أوسع للتعاون في مختلف مراحل صناعة الطاقة.
وبموجب المذكرة، سيعمل الجانبان على استكشاف فرص التعاون في مجموعة واسعة من أنشطة قطاع الطاقة، تشمل الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، والاستكشاف والإنتاج، والصناعات البتروكيماوية والتحويلية، والبنية التحتية للطاقة، وتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، وتوليد الكهرباء، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه.
وتندرج المذكرة ضمن مبادئ “مبادرة الشراكة من أجل مرونة الطاقة والموارد على نطاق واسع في آسيا”، وتعكس التزام الجانبين بتعزيز أمن الطاقة ودعم استقرار واستدامة إمداداتها في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا.
وتكتسب هذه الشراكة أهمية متزايدة في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية، وتقلبات الإمدادات، والمخاطر الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل التوريد، ما يدفع اليابان إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز علاقاتها مع الدول المنتجة، وفي مقدمتها قطر.