طوكيو-سانا‏

وقّعت شركة قطر للطاقة وبنك اليابان للتعاون الدولي، مذكرة ‏تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون طويل الأمد والشراكة ‏الاستراتيجية بين الجانبين، مع التركيز على أمن الطاقة، ‏وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتوسيع آفاق التعاون التجاري ‏والاستثماري.‏

وذكرت وكالة الأنباء القطرية”قنا” اليوم الأربعاء، أنه وقع ‏المذكرة في العاصمة اليابانية طوكيو وزير الدولة لشؤون الطاقة، والرئيس التنفيذي لقطر ‏للطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، ومحافظ بنك اليابان للتعاون ‏الدولي، كازوهيكو أماكاوا.‏

وأكد الكعبي أن اليابان تعد شريكاً مهماً لدولة قطر في قطاع ‏الطاقة منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تمثل ‏خطوة إضافية لتعزيز العلاقات القائمة، وتوفير إطار أوسع ‏للتعاون في مختلف مراحل صناعة الطاقة.‏

وبموجب المذكرة، سيعمل الجانبان على استكشاف فرص ‏التعاون في مجموعة واسعة من أنشطة قطاع الطاقة، تشمل ‏الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، والاستكشاف والإنتاج، ‏والصناعات البتروكيماوية والتحويلية، والبنية التحتية للطاقة، ‏وتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، وتوليد الكهرباء، والطاقة ‏المتجددة، وتحلية المياه.‏

وتندرج المذكرة ضمن مبادئ “مبادرة الشراكة من أجل ‏مرونة الطاقة والموارد على نطاق واسع في آسيا”، وتعكس ‏التزام الجانبين بتعزيز أمن الطاقة ودعم استقرار واستدامة ‏إمداداتها في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا.‏

وتكتسب هذه الشراكة أهمية متزايدة في ظل التحديات التي ‏تواجه أسواق الطاقة العالمية، وتقلبات الإمدادات، والمخاطر ‏الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل التوريد، ما يدفع اليابان ‏إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز علاقاتها مع الدول المنتجة، ‏وفي مقدمتها قطر.‏