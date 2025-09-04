ارتقاء 31 فلسطينياً جراء قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتقى 31 فلسطينياً وأصيب آخرون منذ فجر اليوم في قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة بقطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف حي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما قصفت مدفعيته أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوا جنوبها والصفطاوي والزرقاء شمالها، ما أدى إلى ارتقاء 20 فلسطينياً ووقوع عدة إصابات.

وقصفت مروحيات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع وخياماً في خان يونس جنوبه، كما استهدفت مجموعة من منتظري المساعدات وسط وجنوب القطاع، ما أسفر عن ارتقاء 11 فلسطينياً وإصابة آخرين.

وتسببت حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 بارتقاء 63746 فلسطينياً وإصابة 161245، فضلاً عن الدمار الهائل في القطاع وانتشار المجاعة جراء منع الاحتلال إدخال المساعدات رغم القرارات والمناشدات الدولية بضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات دون عوائق.

