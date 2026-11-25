الخرطوم-سانا‏

أعلنت الحكومة السودانية رفضها القاطع للمبادرة التي ‏أعلنها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والتي دعا ‏فيها الأطراف السودانية إلى حوار شامل ومفتوح ‏تستضيفه إثيوبيا وتتولى تيسير أعماله بهدف وقف ‏الحرب الحالية.‏

وأكدت الحكومة، في بيان نقلته وكالة أنباء ‏السودان”سونا”، اليوم الأربعاء، أن حياد الدولة ‏المضيفة واحترامها لسيادة السودان يمثلان شرطين ‏أساسيين لقبول أي دور في هذا الشأن.‏

وجددت الحكومة موقفها إزاء دعم ميليشيا قوات الدعم ‏السريع وإطلاق طائرات مسيرة من الأراضي الإثيوبية ‏لاستهداف السودان، وهما الأمران اللذان سبق أن ‏وجهت بشأنهما اتهامات إلى الحكومة الإثيوبية.‏

وبناءً على هذه الاتهامات، رفضت الحكومة استضافة ‏إثيوبيا للحوار أو تيسيره لعدم استيفائها شرط الحياد، ‏مشيرة إلى أنها تطالب بتحقيق مستقل لكشف الحقائق ‏وتحديد المسؤوليات، ومؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ ‏الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة لحماية ‏سيادتها.‏

كما دعت الاتحاد الإفريقي والجهات الإقليمية ‏والدولية المعنية، إلى احترام موقفها واستبعاد إثيوبيا من ‏أي ترتيبات لاستضافة الحوار السوداني، مؤكدة حرصها ‏على صون روابط الجوار بين الشعبين السوداني ‏والإثيوبي، على أساس الاحترام المتبادل لسيادة البلدين.‏

وشددت الحكومة على أن تحديد مكان الحوار وجدول ‏أعماله، واختيار الجهة التي تتولى تيسيره، حق ‏للسودانيين يمارسونه بتوافقهم وإرادتهم، وسيادة ‏السودان واستقلال قراره الوطني لا يخضعان ‏للمساومة.‏

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد في ‏العلاقات بين السودان وإثيوبيا منذ اندلاع الحرب بين ‏الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع المتمردة في ‏نيسان 2023، والتي أدت إلى أزمة إنسانية واسعة ‏النطاق، مع سقوط أعداد كبيرة من القتلى ونزوح ‏ملايين الأشخاص وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في ‏البلاد.