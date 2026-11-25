الخرطوم-سانا
أعلنت الحكومة السودانية رفضها القاطع للمبادرة التي أعلنها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والتي دعا فيها الأطراف السودانية إلى حوار شامل ومفتوح تستضيفه إثيوبيا وتتولى تيسير أعماله بهدف وقف الحرب الحالية.
وأكدت الحكومة، في بيان نقلته وكالة أنباء السودان”سونا”، اليوم الأربعاء، أن حياد الدولة المضيفة واحترامها لسيادة السودان يمثلان شرطين أساسيين لقبول أي دور في هذا الشأن.
وجددت الحكومة موقفها إزاء دعم ميليشيا قوات الدعم السريع وإطلاق طائرات مسيرة من الأراضي الإثيوبية لاستهداف السودان، وهما الأمران اللذان سبق أن وجهت بشأنهما اتهامات إلى الحكومة الإثيوبية.
وبناءً على هذه الاتهامات، رفضت الحكومة استضافة إثيوبيا للحوار أو تيسيره لعدم استيفائها شرط الحياد، مشيرة إلى أنها تطالب بتحقيق مستقل لكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات، ومؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة لحماية سيادتها.
كما دعت الاتحاد الإفريقي والجهات الإقليمية والدولية المعنية، إلى احترام موقفها واستبعاد إثيوبيا من أي ترتيبات لاستضافة الحوار السوداني، مؤكدة حرصها على صون روابط الجوار بين الشعبين السوداني والإثيوبي، على أساس الاحترام المتبادل لسيادة البلدين.
وشددت الحكومة على أن تحديد مكان الحوار وجدول أعماله، واختيار الجهة التي تتولى تيسيره، حق للسودانيين يمارسونه بتوافقهم وإرادتهم، وسيادة السودان واستقلال قراره الوطني لا يخضعان للمساومة.
وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد في العلاقات بين السودان وإثيوبيا منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع المتمردة في نيسان 2023، والتي أدت إلى أزمة إنسانية واسعة النطاق، مع سقوط أعداد كبيرة من القتلى ونزوح ملايين الأشخاص وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد.