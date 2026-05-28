الأرصاد العالمية: الأرض مقبلة على أشد خمس سنوات حرارة في تاريخها

نيويورك-سانا

حذّرت الأمم المتحدة اليوم الخميس، من استمرار درجات الحرارة العالمية عند مستويات مرتفعة أو شبه متوسطة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026 و2030، مشيرةً إلى احتمال بنسبة 75% أن يتجاوز متوسط درجات الحرارة في هذه السنوات الخمس مستويات ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من 1.5 درجة مئوية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن التوقعات المناخية العشرية الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والتي أعدّتها الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في المملكة المتحدة، قولها: إن ثمة احتمالاً بنسبة 86% لأن تُسجّل إحدى سنوات الفترة ذاتها رقماً قياسياً بوصفها الأكثر حرارةً في تاريخ الرصد المناخي، متجاوزةً بذلك عام 2024 الذي يحتل هذه المرتبة حالياً.

يشار إلى أن بريطانيا أول أمس الثلاثاء سجلت رقماً قياسياً جديداً لأشد أيام شهر أيار حراً على الإطلاق، حيث بلغت درجات الحرارة 35.1 درجة مئوية في العاصمة لندن، وذلك في اليوم الرابع من موجة حر استثنائية تشهدها البلاد.

وتأتي موجة الحر الاستثنائية التي تضرب بريطانيا حالياً في سياق التغيرات المناخية المتسارعة التي يشهدها كوكب الأرض، والتي أدت إلى زيادة وتيرة وحدّة الظواهر الجوية المتطرفة في أوروبا ومختلف قارات العالم خلال السنوات الأخيرة.