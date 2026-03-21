إصابة فلسطيني واعتقال 4 في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني واعتقل 4 آخرون اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، وأطلقت الرصاص على شاب، وتركته ينزف على الأرض، ومنعت طواقم إسعاف الهلال الأحمر من الوصول إليه لأكثر من نصف ساعة حتى انسحبت من البلدة، كما اعتقلت شاباً آخر.

وداهم جنود الاحتلال أحياء عدة في سلفيت، واعتقلوا ثلاثة فلسطينيين.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في تقرير أمس بأن عدد الأسرى في معتقلات الاحتلال وصل إلى أكثر من 9500 أسير.

