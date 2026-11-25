الرياض-سانا



أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت القدرات العسكرية لميليشيا الحوثي، بميناء الحديدة وتدمير عدد من الأهداف العسكرية في محافظاتي عمران وصعدة.



وأوضح المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي في بيان عبر منصة “إكس”، أن العملية ركزت على إضعاف القدرات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة التابعة لميليشيا الحوثي، وتحييد التهديدات التي تشكلها على أمن المنطقة والملاحة البحرية.



وتأتي العملية في إطار الجهود الرامية إلى الحد من القدرات العسكرية للميليشيا، ومنع استخدامها في تنفيذ هجمات تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية وتهدد أمن الملاحة البحرية.



وكان الدفاع المدني السعودي أعلن أمس الثلاثاء، إصابة 11 شخصاً جراء الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي واستهدف أحد أبراج المركز المالي في الرياض.