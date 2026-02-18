الولايات المتحدة تستعد لاستئناف إجراء تجارب نووية بقوة تفجيرية منخفضة

واشنطن-سانا

أعلنت الولايات المتحدة أنها تستعد لاستئناف إجراء تجارب نووية “بقوة تفجيرية منخفضة”، ما ينهي عملياً قرار وقف هذه التجارب الذي التزمت به لعقود.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون ضبط الأسلحة وعدم انتشارها كريستوفر ياو قوله اليوم الثلاثاء: إن الرئيس دونالد ترامب كان جديّاً عندما قال في تشرين الأول الماضي إن الولايات المتحدة ستستأنف التجارب النووية على قدم المساواة، مشيراً إلى أن معيار المساواة يتعلق بالصين وروسيا.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن القرار بشأن توقيت تجربة كهذه يعود إلى الرئيس ترامب، لكنه لفت إلى أنها ستكون على أساس متكافئ.

يشار إلى أن معاهدة “نيو ستارت” الموقعة عام 2010، آخر اتفاقية دولية للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة، انتهت صلاحيتها في الخامس من الشهر الجاري، فيما كانت واشنطن أجرت آخر تفجير لاختبار قنبلة نووية عام 1992.