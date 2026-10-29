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تحالف دعم الشرعية: اعتراض صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية بالسعودية

تركي المالكي 1 1 تحالف دعم الشرعية: اعتراض صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية بالسعودية
المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي- منصة اكس

الرياض-سانا‏

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت فجر اليوم الخميس صاروخاً ‏باليستياً أطلق باتجاه المنطقة الشرقية.‏

وجاء في بيان للمتحدث باسم التحالف اللواء تركي المالكي على منصة إكس أنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ‏أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.‏

وبالتزامن مع عملية الاعتراض أعلن الدفاع المدني السعودي عبر منصة «إكس» إطلاق إنذارات عبر المنصة الوطنية ‏للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في المنطقة الشرقية ومنطقة نجران للتحذير من خطر، قبل أن يعلن زوال الخطر ‏فيما بعد.‏

وكان التحالف أعلن، فجر أمس الأربعاء، اعتراض وتدمير صاروخ ‏باليستي آخر أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه الأراضي ‏السعودية.‏

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