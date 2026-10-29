تحالف دعم الشرعية: اعتراض صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية بالسعودية

الرياض-سانا
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت فجر اليوم الخميس صاروخاً باليستياً أطلق باتجاه المنطقة الشرقية.
وجاء في بيان للمتحدث باسم التحالف اللواء تركي المالكي على منصة إكس أنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.
وبالتزامن مع عملية الاعتراض أعلن الدفاع المدني السعودي عبر منصة «إكس» إطلاق إنذارات عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في المنطقة الشرقية ومنطقة نجران للتحذير من خطر، قبل أن يعلن زوال الخطر فيما بعد.
وكان التحالف أعلن، فجر أمس الأربعاء، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي آخر أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه الأراضي السعودية.