تحالف دعم الشرعية: اعتراض صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية بالسعودية

الرياض-سانا‏

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت فجر اليوم الخميس صاروخاً ‏باليستياً أطلق باتجاه المنطقة الشرقية.‏

وجاء في بيان للمتحدث باسم التحالف اللواء تركي المالكي على منصة إكس أنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ‏أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.‏

وبالتزامن مع عملية الاعتراض أعلن الدفاع المدني السعودي عبر منصة «إكس» إطلاق إنذارات عبر المنصة الوطنية ‏للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في المنطقة الشرقية ومنطقة نجران للتحذير من خطر، قبل أن يعلن زوال الخطر ‏فيما بعد.‏

وكان التحالف أعلن، فجر أمس الأربعاء، اعتراض وتدمير صاروخ ‏باليستي آخر أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه الأراضي ‏السعودية.‏