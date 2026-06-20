اليونيسف: وقف إطلاق النار في غزة “وهم مميت” وإسرائيل تواصل جرائمها

جنيف-سانا



أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، أن “وقف إطلاق النار” في قطاع غزة تحول إلى “وهم قاس ومميت” بالنسبة لأطفال غزة الذين يواصلون دفع الثمن الأغلى جراء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، مشيرةً إلى ارتقاء مئات الأطفال منذ الإعلان عنه.



وقال المتحدث باسم المنظمة، جيمس إلدر، في إحاطة صحفية في جنيف نشرها موقع الأمم المتحدة الرسمي أمس الجمعة: “إن 265 طفلاً فلسطينياً قتلوا في قطاع غزة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي”، واصفاً استمرار القتل بمعدل طفل واحد يومياً على مدار أكثر من ثمانية أشهر بأنه أمر “عبثي ومروع”.



وأوضح إلدر أن هؤلاء الأطفال لم يقتلوا في مناطق اشتباك، بل استهدفهم الاحتلال في منازلهم ومدارسهم وأثناء ممارستهم لأنشطتهم اليومية، كاللعب وصيد الأسماك عبر القصف المباشر ونيران القناصة والطائرات المسيرة، لافتاً إلى أن الحديث الدولي عن “وقف إطلاق النار” يفقد مصداقيته تماماً أمام استمرار العائلات الفلسطينية في دفن أبنائها يومياً.



وأشار المتحدث، إلى أن استمرار الجرائم بحق المدنيين يعود إلى الغياب التام للمساءلة والمحاسبة الدولية، وغياب الإرادة السياسية للجم الاحتلال، مؤكداً أن “كل يوم يمر دون محاسبة يبعث برسالة مفادها بأنه يمكن إنهاء حياة الأطفال الفلسطينيين دون أي عواقب”.



وحذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في القطاع، حيث أشارت إلى عدم وجود أي مستشفى يعمل بكامل طاقته، في حين يواجه نحو مليون طفل صعوبة بالغة في الحصول على المياه النظيفة.

