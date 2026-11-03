السعودية وأمريكا تبحثان تعزيز جهود خفض ‏التصعيد في المنطقة

الرياض-سانا‏

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بحث وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبد ‏العزيز في اتصال هاتفي، اليوم ‏الإثنين، مع وزير ‏الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، جهود خفض ‏التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة.‏

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وذكرت وزارة الدفاع السعودية في بيان نشرته ‏على موقعها على منصة إكس، أن الجانبين ‏استعرضا خلال الاتصال المستجدات الإقليمية ‏والدولية وآفاق التعاون الاستراتيجي في المجال ‏الدفاعي بين البلدين الصديقين، وبحثا استمرار ‏اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة.‏

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وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت ‏سابق اليوم، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ‏أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه الأراضي السعودية.‏