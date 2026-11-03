الرياض-سانا
بحث وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي، اليوم الإثنين، مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، جهود خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة.
وذكرت وزارة الدفاع السعودية في بيان نشرته على موقعها على منصة إكس، أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال المستجدات الإقليمية والدولية وآفاق التعاون الاستراتيجي في المجال الدفاعي بين البلدين الصديقين، وبحثا استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه الأراضي السعودية.
السعودية وأمريكا تبحثان تعزيز جهود خفض التصعيد في المنطقة
الرياض-سانا