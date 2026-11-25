المنامة-سانا



بحث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، جهود ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وإرساء السلام في منطقة الشرق الأوسط.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية /بنا/ أنه جرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البحرين والولايات المتحدة، إلى جانب بحث آفاق تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وواشنطن.



وشدد ملك البحرين خلال الاتصال، على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور والعمل المشترك، وتضافر الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز مقومات الأمن والاستقرار وترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية في معالجة التحديات الراهنة، بما يسهم في تحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة والعالم.



كما أعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها الرئيس الامريكي لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وإرساء السلام في المنطقة، ولما يوليه من اهتمام بأمن الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.



وكان ترامب أكد خلال اتصال هاتفي مع ملك البحرين في آذار الماضي، دعم الولايات المتحدة الكامل لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحرصها على صون أمنها واستقرارها.