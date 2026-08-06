ترامب: نمتلك كميات هائلة من الذخائر والمحادثات مع إيران تسير بشكل جيد

واشنطن-سانا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك “كميات هائلة” من الذخائر، وأن كميات كبيرة منها تُصنّع وتُشحن إلى البلاد حسب الحاجة.

وقال ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” اليوم الخميس: “إن شركات الصناعات الدفاعية تُشيّد أكبر عدد من المصانع والمنشآت الإنتاجية في تاريخ الولايات المتحدة”، مؤكداً أن بلاده تعمل على تعزيز قدراتها التصنيعية العسكرية.

ويأتي ذلك بعد تقرير نشرته شبكة CNN الثلاثاء الماضي، أفاد بأن الجيش الأمريكي استهلك نحو 80% من صواريخ الاعتراض الخاصة بمنظومة الدفاع الصاروخي “ثاد” (THAAD)، وهي إحدى أبرز منظومات الدفاع الصاروخي الأمريكية.

وفيما يتعلق بإيران، جدد ترامب خلال مشاركته مساء أمس الأربعاء في فعالية اقتصادية بمدينة لاس فيغاس، تأكيده أنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع طهران، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن “استخدام القوة لا يزال خياراً مطروحاً” في حال فشل المسار الدبلوماسي.

كما قال في تصريحات لقناة “فوكس نيوز”: إن الولايات المتحدة تجري “محادثات جيدة جداً” مع إيران، مؤكداً أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، وأضاف أن إيران ستواجه “ضربة شديدة” إذا لم يُفتح مضيق هرمز “قريباً جداً”.