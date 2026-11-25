لاهاي-سانا‏

رحبت قطر بالتقدم المحرز في معالجة إرث برنامج الأسلحة الكيميائية السوري العائد إلى عهد النظام البائد، مؤكدة أن ما ‏تحقق يمثل تحولاً مهماً في مسار عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويعكس أهمية العمل متعدد الأطراف.‏

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وأوضحت وزارة الخارجية القطرية، في بيان نشرته عبر منصة «إكس» اليوم الثلاثاء، أن سفير قطر لدى هولندا وممثلها ‏الدائم لدى المنظمة، مطلق بن ماجد القحطاني، أكد خلال كلمته في أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الدول الأطراف ‏في المنظمة، المنعقدة في لاهاي، أن الجهود الدبلوماسية التي بذلتها قطر بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة أسهمت في ‏تهيئة الظروف اللازمة لإحراز هذا التقدم.‏

وشدد القحطاني على ضرورة البناء على ما تحقق، ووضع خارطة طريق عملية لإنهاء هذا الملف بصورة كاملة ونهائية، ‏ومعالجة المسائل المطروحة في إطار اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بمهنية وموضوعية، استناداً إلى أدلة فنية قابلة للتحقق.‏

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وجدد القحطاني رفض قطر القاطع استخدام الأسلحة الكيميائية من أي طرف وفي أي مكان وتحت أي ظرف، مؤكداً أهمية ‏الحفاظ على مصداقية المنظمة ومهنيتها واستقلالية عملها، وتعزيز الجهود الدولية لمنع عودة ظهور هذه الأسلحة والتصدي ‏لمخاطر الإرهاب الكيميائي.‏

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وكانت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سابرينا دالافيور أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن فرق المنظمة ‏تحققت خلال آب الماضي من تدمير 42 قنبلة جوية عُثر عليها في أيار الماضي، وكانت ضمن أسلحة كيميائية لم يُعلن عنها ‏سابقاً في سوريا خلال عهد النظام البائد، مشيدة بتعاون الحكومة السورية وعمل فرق المنظمة.‏