لاهاي-سانا
رحبت قطر بالتقدم المحرز في معالجة إرث برنامج الأسلحة الكيميائية السوري العائد إلى عهد النظام البائد، مؤكدة أن ما تحقق يمثل تحولاً مهماً في مسار عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويعكس أهمية العمل متعدد الأطراف.
وأوضحت وزارة الخارجية القطرية، في بيان نشرته عبر منصة «إكس» اليوم الثلاثاء، أن سفير قطر لدى هولندا وممثلها الدائم لدى المنظمة، مطلق بن ماجد القحطاني، أكد خلال كلمته في أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الدول الأطراف في المنظمة، المنعقدة في لاهاي، أن الجهود الدبلوماسية التي بذلتها قطر بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة أسهمت في تهيئة الظروف اللازمة لإحراز هذا التقدم.
وشدد القحطاني على ضرورة البناء على ما تحقق، ووضع خارطة طريق عملية لإنهاء هذا الملف بصورة كاملة ونهائية، ومعالجة المسائل المطروحة في إطار اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بمهنية وموضوعية، استناداً إلى أدلة فنية قابلة للتحقق.
وجدد القحطاني رفض قطر القاطع استخدام الأسلحة الكيميائية من أي طرف وفي أي مكان وتحت أي ظرف، مؤكداً أهمية الحفاظ على مصداقية المنظمة ومهنيتها واستقلالية عملها، وتعزيز الجهود الدولية لمنع عودة ظهور هذه الأسلحة والتصدي لمخاطر الإرهاب الكيميائي.
وكانت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سابرينا دالافيور أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن فرق المنظمة تحققت خلال آب الماضي من تدمير 42 قنبلة جوية عُثر عليها في أيار الماضي، وكانت ضمن أسلحة كيميائية لم يُعلن عنها سابقاً في سوريا خلال عهد النظام البائد، مشيدة بتعاون الحكومة السورية وعمل فرق المنظمة.