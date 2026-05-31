ترامب يعلن الاقتراب من اتفاق “جيد للغاية” مع إيران ويهدد بالخيار العسكري إذا فشلت الدبلوماسي

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق “جيد للغاية” مع إيران بشأن ملفها النووي وأمن الملاحة البحرية، ملوحاً في الوقت ذاته بالعودة إلى الخيار العسكري في حال عدم تحقيق الشروط الأمريكية.

وقال ترامب، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”: “نحن قريبون من اتفاق جيد للغاية مع إيران، وإذا لم يكن منصفاً لنا فسنلجأ من جديد إلى وزارة الحرب” مشيراً إلى أنه يفضل المسار الدبلوماسي لحل الأزمة.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن التوصل إلى اتفاق سيعني “إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية فوراً ودون رسوم عبور”، مشدداً على أن هدفه الأساسي والضمانة التي يتمسك بها هي منع طهران نهائياً من حيازة أي سلاح نووي.

وأضاف ترامب: إن الجانب الإيراني “وافق بالفعل على عدم تطوير أو شراء سلاح نووي”.

وفيما يخص سير المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أشاد ترامب بالقدرات التفاوضية للطرف الآخر قائلاً: “الإيرانيون مفاوضون متمرسون للغاية، والأمر يستغرق وقتاً، لكنني لست في عجلة من أمري”، مستدركاً بالقول: “نحصل على ما نريده من طهران ببطء وثبات، وإذا لم يتحقق ذلك فسننهي الصراع بطريقة مختلفة تماماً”.

وفي تقييمه للموقف الراهن، اعتبر ترامب أن الضغوط الأمريكية العسكرية والسياسية حققت أهدافها، مشيراً إلى أن استهداف القيادات الإيرانية في وقت سابق دفع بمن تبقى منهم إلى “أن يصبحوا أكثر عقلانية”.

واختتم ترامب تصريحاته بوصف الوضع الحالي بأنه “تغيير للنظام الإيراني”، معرباً عن قناعته بأن طهران “سترفع الراية البيضاء”، ومؤكداً أن المواجهة الحالية تمثل “انتصاراً كاملاً للولايات المتحدة”.

من جهة أخرى كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن الرئيس ترامب شدد شروط الإطار المحتمل لإنهاء الحرب مع إيران، وأعاد إرسال مقترحات معدلة إلى طهران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم: “إن الإطار المقترح ينص على إنهاء الحرب مقابل رفع طهران الحصار عن مضيق هرمز فوراً ودون رسوم عبور”.

وأشار المسؤولون إلى أن ترامب أبدى تحفظات على بنود تتعلق بالإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، كما أعرب عن استيائه من بطء الرد الإيراني، موضحين أن التعديلات الجديدة جرى إعدادها بمشاركة وسطاء من بينهم باكستان.

وحسب المسؤولين فإن التعديلات الأمريكية الجديدة تستهدف دفع طهران لقبول إطار الاتفاق الذي أحيل بالفعل إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي للموافقة عليه، وسط توقعات بأن تتسبب الشروط المعدلة في تأخير إضافي لصعوبة التواصل المباشر مع المرشد الإيراني، على أن تُؤجَّل القضايا الأكثر تعقيداً، مثل مستقبل البرنامج النووي، إلى جولات محادثات لاحقة.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن يوم الجمعة الماضي، أن ‏الحصار البحري المفروض على إيران “سيرفع”، مؤكداً أن مضيق هرمز “يجب أن يُفتح فوراً دون رسوم” أمام حركة ‏الملاحة في الاتجاهين، ومشدداً في الوقت نفسه على أن إيران “لن تمتلك أبدا سلاحاً أو قنبلة نووية.