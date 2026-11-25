الرياض-سانا‏

‏ ‏

أعرب تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، عزمه الرد بحزم على استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين والأعيان ‏المدنية، وذلك على خلفية الاعتداء الذي نفذته الميليشيا على أحد ‏أبراج المركز المالي في العاصمة السعودية الرياض.‏

‏ ‏

وقال المتحدث الرَّسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي في بيان على منصة إكس: “إن الهجوم الإرهابي الذي ‏استهدف اليوم أحد أبراج مركز الملك عبدالله المالي نُفذ بطائرة مسيّرة”، مضيفاً: إن الاستهداف المُتعمد للمدنيين والأعيان ‏المدنية من قبل ميليشيا الحوثي سيتم الرد عليه بحزم.‏

‏ ‏

وكان الدفاع المدني السعودي أعلن في وقت سابق اليوم إصابة 11 شخصاً جراء الاعتداء الذي شنته ميليشيا الحوثي على ‏أحد أبراج المركز المالي في الرياض.‏