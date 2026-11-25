الرياض-سانا
أعرب تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، عزمه الرد بحزم على استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين والأعيان المدنية، وذلك على خلفية الاعتداء الذي نفذته الميليشيا على أحد أبراج المركز المالي في العاصمة السعودية الرياض.
وقال المتحدث الرَّسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي في بيان على منصة إكس: “إن الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم أحد أبراج مركز الملك عبدالله المالي نُفذ بطائرة مسيّرة”، مضيفاً: إن الاستهداف المُتعمد للمدنيين والأعيان المدنية من قبل ميليشيا الحوثي سيتم الرد عليه بحزم.
وكان الدفاع المدني السعودي أعلن في وقت سابق اليوم إصابة 11 شخصاً جراء الاعتداء الذي شنته ميليشيا الحوثي على أحد أبراج المركز المالي في الرياض.
التحالف: يتوعد برد حازم على استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين والأعيان المدنية في الرياض
الرياض-سانا