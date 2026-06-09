التربية الفلسطينية تعلن مقتل أكثر من 21 ألف شخص من قطاع ‏التعليم منذ بدء العدوان الإسرائيلي

القدس المحتلة-سانا‌‎ ‎

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أن عدد ‏القتلى في قطاع التعليم منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من ‏تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 21,701 من الطلبة والكوادر ‏التعليمية في قطاع غزة والضفة الغربية‎.‎

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن الوزارة قولها في بيان: إن حصيلة ‏القتلى تشمل 20,647 طالباً وطالبة، إضافة إلى 1,054 من المعلمين ‏والعاملين في المؤسسات التعليمية‎.‎

وأكدت الوزارة أن البنية التحتية التعليمية في قطاع غزة تعرضت ‏لدمار واسع، حيث دمرت أكثر من 179 مدرسة حكومية بشكل كامل، ‏بينما تعرضت أكثر من 105 مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل ‏اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” للقصف والتخريب، إلى جانب تدمير ‏أكثر من 63 مبنى جامعياً بشكل كامل‎.‎

وفي الضفة الغربية، أشارت الوزارة إلى تعرض تسع جامعات ‏وكليات لاقتحامات متكررة وأعمال تخريب، إضافة إلى الاعتداءات ‏المستمرة على عدد من المدارس، واستهداف الطلبة من قبل ‏المستوطنين.‏

وأكدت وزارة التعليم الفلسطينية الشهر الماضي أن إسرائيل تستهدف ‏العملية التعليمية ضمن سياسة ممنهجة لحرمان الطلبة الفلسطينيين من ‏حقهم الأساسي في التعليم‎.‎