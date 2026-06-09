التربية الفلسطينية تعلن مقتل أكثر من 21 ألف شخص من قطاع ‏التعليم منذ بدء العدوان الإسرائيلي

القدس المحتلة-سانا
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أن عدد القتلى في قطاع التعليم منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 21,701 من الطلبة والكوادر التعليمية في قطاع غزة والضفة الغربية.
ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن الوزارة قولها في بيان: إن حصيلة القتلى تشمل 20,647 طالباً وطالبة، إضافة إلى 1,054 من المعلمين والعاملين في المؤسسات التعليمية.
وأكدت الوزارة أن البنية التحتية التعليمية في قطاع غزة تعرضت لدمار واسع، حيث دمرت أكثر من 179 مدرسة حكومية بشكل كامل، بينما تعرضت أكثر من 105 مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” للقصف والتخريب، إلى جانب تدمير أكثر من 63 مبنى جامعياً بشكل كامل.
وفي الضفة الغربية، أشارت الوزارة إلى تعرض تسع جامعات وكليات لاقتحامات متكررة وأعمال تخريب، إضافة إلى الاعتداءات المستمرة على عدد من المدارس، واستهداف الطلبة من قبل المستوطنين.
وأكدت وزارة التعليم الفلسطينية الشهر الماضي أن إسرائيل تستهدف العملية التعليمية ضمن سياسة ممنهجة لحرمان الطلبة الفلسطينيين من حقهم الأساسي في التعليم.