الإمارات تدين محاولة التسلل إلى جزيرة بوبيان وتؤكد تضامنها الكامل مع الكويت

أبو ظبي-سانا

أدانت الإمارات محاولة التسلل التي نفذها عناصر تابعون للحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان الكويتية، مؤكدة تضامنها الكامل مع الكويت، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان بحث خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح التطورات الراهنة في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار.

وأكد ابن زايد أن أمن الكويت جزء لا يتجزأ من أمن الإمارات ودول الخليج العربي، مشيداً بكفاءة الأجهزة الأمنية الكويتية ونجاحها في إحباط المخطط وكشف تفاصيله.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت أمس الثلاثاء، أن المتسللين الذين جرى توقيفهم اعترفوا بانتمائهم إلى الحرس الثوري الإيراني، وذلك بعد إحباط محاولة تسلل بحرية في وقت سابق من الشهر الجاري، موضحةً أن المتهمين أقرّوا خلال التحقيقات ‏بتلقيهم تكليفاً بالتسلل إلى جزيرة بوبيان عبر قارب صيد تم استئجاره خصيصاً ‏لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف دولة الكويت.‏