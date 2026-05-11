ترامب: وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران في حالة حرجة

واشنطن-سانا

تعهّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، بتحقيق “نصر كامل” في الحرب على إيران، وذلك إثر إعلان طهران تمسّكها بمواقفها بعد رفضه ردّها على اقتراحه لوقف الحرب.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن ترامب قوله في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: “سنحقق نصراً كاملاً”، مؤكداً استمراره على نهجه هذا، ونافياً في الوقت ذاته أن يكون قد تعرض لأي ضغوط قبل الوصول إلى الهدف الذي أعلنه.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن “وقف إطلاق النار بين بلاده وإيران أصبح ضعيفاً للغاية، وهو في حالة حرجة”، وذلك في ظل الفشل في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وشبه ترامب الاتفاق بحالة “المريض على جهاز الإنعاش الذي يوشك أن يفارق الحياة”.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن في منشور على منصة “تروث سوشيال” أنه “لم يعجبه الرد الإيراني إطلاقاً”، من دون أن يوضح الخطوات التالية، ما فتح الباب أمام تكهنات واسعة حول احتمال العودة إلى التصعيد العسكري أو استمرار سياسة الضغط.