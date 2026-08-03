وزيرا خارجية تركيا وبريطانيا يبحثان جهود إنهاء التصعيد في المنطقة

أنقرة-سانا

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، مع نظيره البريطاني إد ميليباند الأوضاع الإقليمية، وجهود إنهاء التصعيد في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء “الأناضول” عن مصادر في الخارجية التركية قولها: إن “الجانبين استعرضا خلال الاتصال الأوضاع في الشرق الأوسط، وخاصة في غزة، والتطورات في الحرب الروسية الأوكرانية، والجهود المبذولة لإنهاء الصراعات المستمرة في المنطقة”.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أكد أول أمس السبت، أن بلاده ستواصل بذل الجهود الرامية إلى إنهاء الصراعات وإرساء سلام دائم في المنطقة، وذلك في إطار مساعيها الدبلوماسية الهادفة إلى احتواء التوترات الإقليمية.