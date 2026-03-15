السعودية تعلن اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الرياض

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأحد، أن منظومات دفاعها الجوي اعترضت، ودمرت 4 مسيّرات في أجواء البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة تركي المالكي قوله: “إنه تم اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في منطقة الرياض”.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير 10 مسيّرات إيرانية في أجواء المملكة خلال الساعات الأخيرة.

وتشهد المنطقة منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي تصعيداً عسكرياً متواصلاً مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، وما يرافقها من اعتداءات إيرانية بالصواريخ، والطائرات المسيرة على عدد من الدول العربية والإقليمية.

