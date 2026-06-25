ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 73.043 قتيلاً

القدس المحتلة-سانا

ارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73.043 قتيلاً، و173.417 مصاباً، وذلك منذ السابع من تشرين الأول 2023.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم الخميس أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قتيلين جديدين، و15 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في الـ 11 من تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 1.031 قتيل وإجمالي الإصابات إلى 3.309، فيما جرى انتشال 785 جثماناً.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وقتل طفل وأصيب آخرون أمس الأربعاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.