واشنطن-سانا
أكدت قطر دعمها الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط، والتوصل إلى اتفاق شامل يضمن حرية الملاحة البحرية ويحقق السلام المستدام، ويضع حداً للحرب في المنطقة.
وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان عبر حسابها على منصة “إكس” اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال مباحثات رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في واشنطن.
وأوضحت الوزارة أن اللقاء تناول علاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين، والتنسيق المشترك بشأن المستجدات الإقليمية، ولا سيما المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار.
ويأتي اللقاء في إطار زيارة وزير الخارجية القطري إلى واشنطن للمشاركة في أعمال الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي في دورته الثامنة، الذي ترأسه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
وشهدت هذه الدورة بحث سبل تطوير الشراكة بين البلدين ومناقشة ملفات إقليمية ودولية، وفي مقدمتها تطورات الشرق الأوسط والجهود الرامية إلى تسوية النزاعات بالوسائل السلمية.