واشنطن-سانا‏

أكدت قطر دعمها الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط، ‏والتوصل إلى اتفاق شامل يضمن حرية الملاحة البحرية ويحقق السلام المستدام، ‏ويضع حداً للحرب في المنطقة.‏

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان عبر حسابها على منصة “إكس” اليوم ‏الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال مباحثات رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ‏محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في ‏واشنطن.‏

وأوضحت الوزارة أن اللقاء تناول علاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين، والتنسيق ‏المشترك بشأن المستجدات الإقليمية، ولا سيما المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء ‏التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار.‏

ويأتي اللقاء في إطار زيارة وزير الخارجية القطري إلى واشنطن للمشاركة في أعمال ‏الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي في دورته الثامنة، الذي ترأسه مع وزير الخارجية ‏الأمريكي ماركو روبيو.‏

وشهدت هذه الدورة بحث سبل تطوير الشراكة بين البلدين ومناقشة ملفات إقليمية ‏ودولية، وفي مقدمتها تطورات الشرق الأوسط والجهود الرامية إلى تسوية النزاعات ‏بالوسائل السلمية.‏