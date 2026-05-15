الرئيس الصيني سيزور واشنطن الخريف المقبل لتعزيز التعاون التجاري

بكين-سانا

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن الرئيس شي جين بينغ قبِل دعوة نظيره الأمريكي للقيام بزيارة إلى الولايات المتحدة خلال الخريف المقبل، بهدف ترسيخ التفاهمات الإستراتيجية التي جرت في بكين.

ونقلت وكالة أنباء “شينخوا” عن وانغ قوله في بيان اليوم الجمعة: إن بلاده والولايات المتحدة اتفقتا على مواصلة تنفيذ جميع الاتفاقات التجارية التي تم التوصل إليها سابقاً، إضافة إلى إنشاء مجلسين للتجارة والاستثمار، وذلك في ختام قمة استمرت يومين بين الرئيسين شي جين بينغ ودونالد ترامب في بكين.

وأوضح الوزير الصيني أن وفود البلدين حققت نتائج إيجابية شملت الموافقة على إنشاء مجلس تجاري وآخر للاستثمار، مبيناً أن الجانبين اتفقا أيضاً على معالجة المخاوف المتعلقة بالوصول إلى الأسواق الزراعية وتعزيز نمو التجارة الثنائية عبر تخفيضات متبادلة في الرسوم الجمركية.

واختتمت القمة الصينية الأمريكية في وقت سابق اليوم الجمعة في بكين وشهدت بحث عدد من الملفات الاقتصادية بحضور وفد كبير من رجال الأعمال الأمريكيين حيث ركزت المباحثات على احتواء التوترات التجارية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة.