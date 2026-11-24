بدء تفعيل 6 نقاط للإسعاف السريع موزعة في مناطق متفرقة من محافظة القنيطرة تاريخ النشر: 2026/11/24 6:40 مساءً اخر تحديث: 2026/11/24 6:40 مساءً لضمان سرعة الاستجابة وحصول المرضى على خدمات الرعاية الصحية المتخصصة والمتقدمة في الوقت المناسب.. بدء تفعيل 6 نقاط للإسعاف السريع موزعة في مناطق متفرقة من محافظة القنيطرة. “فزعة الخير” مبادرة أهلية في جباثا الخشب بالقنيطرة لجمع التبرعات وتنفيذ مشاريع خدمية في البل قصف وتوغل لقوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة الشمالي سوريا تحصد المركز الرابع في جائزة التوعية والإعلام بنسختها السادسة خلال موسم حج 1447هـ أبرز نقاط بيان وزارتي الخارجية السورية والأردنية المشترك فرز أصوات الناخبين في مركز فيق الانتخابي بمحافظة القنيطرة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:القنيطرةخدمات الرعاية الصحية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة هيئة الريادة والابتكار تعلن النتائج النهائية لاعتراضات مسابقة التوظيف لديها تخفيضات الجمعة البيضاء في سوريا.. الموعد وكيفية التأكد من حقيقتها زراعة دير الزور تكشف حجم الثروة الحيوانية لعام 2026 وأبرز التحديات انطلاق أعمال الاجتماع الـ 52 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية في أبوظبي من بينهم حارسها.. القبض على متورطين بسرقة كنيسة سيدة السلام بحمص مصر: الاعتداءات على البحرين انتهاك لسيادتها وتهديد لأمنها واستقرارها آخر الأخبار دولي مسيّرة استطلاع روسية تنتهك المجال الجوي البولندي دولي قطر تؤكد دعم الحلول الدبلوماسية لضمان أمن الملاحة البحرية انفوغراف بدء تفعيل 6 نقاط للإسعاف السريع موزعة في مناطق متفرقة من محافظة القنيطرة