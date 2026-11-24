لضمان سرعة الاستجابة وحصول المرضى على خدمات الرعاية الصحية ‏المتخصصة والمتقدمة في الوقت المناسب.. بدء تفعيل 6 نقاط للإسعاف السريع موزعة في مناطق متفرقة من محافظة القنيطرة.