أردوغان: تركيا اليوم تحفظ استقرارها وتشارك في حل النزاعات بالعالم

أنقرة-سانا
أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا لم تعد تكتفي بالحفاظ على استقرارها في مرحلة تشهد حروباً وصراعاتٍ في محيطها وفي مناطق مختلفة من العالم، بل باتت أيضاً تتولى مسؤولية الإسهام في حل النزاعات.
ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله في رسالة مصورة نشرها، اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى 103 لتأسيس الجمهورية: “إنّ الجمهورية أقوى رمز لإرادة الاستقلال لدى الشعب التركي، الحافل تاريخه بالانتصارات، ولإصراره على العيش بحرية وعزمه على تقرير مستقبله بنفسه”، موضحا أنّ ” حرب الاستقلال التي خاضها الأتراك بقيادة المؤسس مصطفى كمال أتاتورك أظهرت للعالم ما يستطيع شعب متحد في إطار الوحدة والتضامن تحقيقه حتى في أصعب الظروف”.
وذكّر أردوغان بالإنجازات التي حققتها تركيا خلال الأعوام الـ 24 الماضية منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم، في نطاق واسع يمتد من الصناعات الدفاعية والطاقة إلى النقل والدبلوماسية، مشدداً على أنّ تركيا اليوم أقوى مما كانت عليه بالأمس، وستكون غداً أقوى وأعلى مكانة وأشد فاعلية في جميع المجالات.
وأضاف: “بلادنا التي تطور تقنياتها بنفسها، وتزيد إمكاناتها وقدراتها في مجال الدفاع، وتعزز أمن إمدادات الطاقة، وتجدد بنيتها التحتية للنقل وفقاً لمتطلبات العصر، وتوسع قدراتها الإنتاجية باستمرار، تمضي بخطوات واثقة نحو مستقبل أقوى”.
وأردف: “نحن في تركيا، وفي مرحلة صعبة تشهد حروباً وصراعات وأزمات في محيطنا القريب ومناطق مختلفة من العالم، لا نحافظ على استقرارنا فحسب، بل نتحمل أيضاً مسؤولية حل النزاعات”.
وأكد أن تركيا ستواصل بعزم بذل الجهود من أجل السلام والعدالة، انطلاقاً من شعار ”سلام في العالم، سلام في المنطقة، سلام في الوطن”.
وتحتفل تركيا بعيد الجمهورية في 29 تشرين الأول من كل عام، وهو تاريخ إعلان الجمهورية على يد مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك في العام 1923.