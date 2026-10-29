أردوغان: تركيا اليوم تحفظ استقرارها وتشارك في حل النزاعات بالعالم

أنقرة-سانا‏

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا لم تعد تكتفي بالحفاظ على استقرارها ‏في مرحلة تشهد حروباً وصراعاتٍ في محيطها وفي مناطق مختلفة من العالم، بل باتت أيضاً ‏تتولى مسؤولية الإسهام في حل النزاعات.‏

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله في رسالة مصورة نشرها، اليوم الخميس، ‏بمناسبة الذكرى 103 لتأسيس الجمهورية: “إنّ الجمهورية أقوى رمز لإرادة الاستقلال ‏لدى الشعب التركي، الحافل تاريخه بالانتصارات، ولإصراره على العيش بحرية وعزمه على ‏تقرير مستقبله بنفسه”، موضحا أنّ ” حرب الاستقلال التي خاضها الأتراك بقيادة ‏المؤسس مصطفى كمال أتاتورك أظهرت للعالم ما يستطيع شعب متحد في إطار الوحدة ‏والتضامن تحقيقه حتى في أصعب الظروف”.‏

وذكّر أردوغان بالإنجازات التي حققتها تركيا خلال الأعوام الـ 24 الماضية منذ تولي حزب ‏العدالة والتنمية الحكم، في نطاق واسع يمتد من الصناعات الدفاعية والطاقة إلى النقل ‏والدبلوماسية، مشدداً على أنّ تركيا اليوم أقوى مما كانت عليه بالأمس، وستكون غداً ‏أقوى وأعلى مكانة وأشد فاعلية في جميع المجالات.‏

وأضاف: “بلادنا التي تطور تقنياتها بنفسها، وتزيد إمكاناتها وقدراتها في مجال الدفاع، وتعزز ‏أمن إمدادات الطاقة، وتجدد بنيتها التحتية للنقل وفقاً لمتطلبات العصر، وتوسع قدراتها ‏الإنتاجية باستمرار، تمضي بخطوات واثقة نحو مستقبل أقوى”.‏

وأردف: “نحن في تركيا، وفي مرحلة صعبة تشهد حروباً وصراعات وأزمات في محيطنا ‏القريب ومناطق مختلفة من العالم، لا نحافظ على استقرارنا فحسب، بل نتحمل أيضاً ‏مسؤولية حل النزاعات”.‏

وأكد أن تركيا ستواصل بعزم بذل الجهود من أجل السلام والعدالة، انطلاقاً من شعار ‌‏”سلام في العالم، سلام في المنطقة، سلام في الوطن”.‏

وتحتفل تركيا بعيد الجمهورية في 29 تشرين الأول من كل عام، وهو تاريخ إعلان الجمهورية ‏على يد مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك في العام 1923.‏