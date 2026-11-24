دير الزور-سانا‏

‏ ركزت محاور ورشة العمل التي نظمتها مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة دير الزور بمشاركة عدد من مديري ‏المؤسسات الحكومية وممثلي المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية، حول آلية الاستجابة للفيضانات والتجهيزات ‏المطلوبة ومدى الاستفادة من الاستجابات السابقة لآثار الفيضانات ومخاطرها.‏

وعرض المشاركون في الورشة التي أقيمت في فندق بادية الشام تجربة الاستجابة للفيضانات التي شهدتها المحافظة مؤخراً والتحديات التي واجهت فرق العمل خلالها، إضافة إلى استخلاص الدروس المستفادة، وبحث سبل تطوير آليات العمل ‏وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ما يسهم في رفع مستوى الجاهزية وتحسين قدرات الاستجابة لحالات الطوارئ ‏والكوارث مستقبلاً.

وأوضح مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في دير الزور، زياد العبود، في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن ‏الورشة تهدف لمناقشة التحديات التي واجهت فرق العمل خلال الاستجابة للفيضانات، وبحث سبل تعزيز الجاهزية ‏وتطوير قدرات الاستجابة لمواجهة أي مخاطر قد تحدث لاحقاً، والحد من آثارها على الأهالي والممتلكات.‏

من جهته أشار رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور، فايز عباس، إلى أهمية الورشة في تقييم تجربة ‏الاستجابة الطارئة في المحافظة، والاستفادة من نتائجها وتعميم التجربة على المحافظات الأخرى، معتبراً أنها تشكل نموذجاً ‏يمكن الاستفادة منه في تطوير آليات الاستجابة للطوارئ مؤكداً استمرار متابعة العمل وتعزيز التنسيق والجاهزية لضمان ‏أفضل استجابة ممكنة في حال وقوع أي طارئ.‏

‏ ‏

وكانت فرق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بالتنسيق مع المديريات الخدمية الأخرى استجابت في أيار الماضي لتداعيات ‏فيضان نهر الفرات وكما استجابت الشهر الماضي للعاصفة الرعدية والهطلات المطرية الغزيرة التي أدت إلى تشكل ‏سيول جارفة، أسفرت عن أضرار بشرية ومادية.‏