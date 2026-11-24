القاهرة-سانا‏

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعم بلاده وحدة السودان وسيادته واستقراره، ‏ورفض أي محاولات للمساس بأمنه أو مؤسساته الوطنية، مشدداً على أهمية التوصل ‏إلى حل سياسي للأزمة ووقف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية.‏

جاء ذلك خلال لقاء السيسي اليوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، ‏حيث بحثا تطورات الأوضاع في السودان وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.‏

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي، في بيان نشره الموقع الرسمي ‏للرئاسة: إن إدريس سلّم السيسي رسالة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني ‏عبد الفتاح البرهان، أكدت خصوصية العلاقات بين البلدين والحرص على تعزيز ‏التعاون المشترك، مثمنة الدعم المصري للسودان.‏

من جانبه، أعرب الجانب السوداني عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع مصر في جهود ‏التعافي وإعادة الإعمار، والاستفادة من خبرات الشركات المصرية في قطاعات البنية ‏التحتية والطاقة والنقل، إضافة إلى دعم عودة السودان إلى الاتحاد الأفريقي ومساندة ‏الحوار السوداني-السوداني المقرر عقده في الخرطوم دون استثناء أي طرف.‏

وكان السيسي بحث في الـ15 من الشهر الماضي مع البرهان تطورات الأوضاع في ‏السودان والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف الحرب وتحقيق الاستقرار.‏