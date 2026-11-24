القاهرة-سانا
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعم بلاده وحدة السودان وسيادته واستقراره، ورفض أي محاولات للمساس بأمنه أو مؤسساته الوطنية، مشدداً على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة ووقف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية.
جاء ذلك خلال لقاء السيسي اليوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، حيث بحثا تطورات الأوضاع في السودان وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي، في بيان نشره الموقع الرسمي للرئاسة: إن إدريس سلّم السيسي رسالة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، أكدت خصوصية العلاقات بين البلدين والحرص على تعزيز التعاون المشترك، مثمنة الدعم المصري للسودان.
من جانبه، أعرب الجانب السوداني عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع مصر في جهود التعافي وإعادة الإعمار، والاستفادة من خبرات الشركات المصرية في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل، إضافة إلى دعم عودة السودان إلى الاتحاد الأفريقي ومساندة الحوار السوداني-السوداني المقرر عقده في الخرطوم دون استثناء أي طرف.
وكان السيسي بحث في الـ15 من الشهر الماضي مع البرهان تطورات الأوضاع في السودان والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف الحرب وتحقيق الاستقرار.