قطر تدين الاعتداءات الإسرائيلية وتدعو إلى تحرك دولي لوقف الانتهاكات وتعزيز الاستقرار

جنيف-سانا



أدانت دولة قطر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وفلسطين ولبنان، مؤكدةً أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة.



وأكدت المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف هند عبد الرحمن المفتاح، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، ضمن أعمال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وفق ما نقلت وكالة قنا أمس الثلاثاء، رفض بلادها للتوسع في الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير الشرعية، وسياسات التهجير القسري واستهداف الوجود الفلسطيني.

ودعت المفتاح المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية، وفتح المعابر بما يضمن وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى قطاع غزة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة.

وشددت على أن تحقيق السلام العادل والدائم، وتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة، وحماية حقوق الإنسان، لا يمكن أن يتحقق عبر الحروب أو سياسات القمع والاضطهاد، بل من خلال الحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واعتماد نهج يقوم على احترام حقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، رحبت دولة قطر بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لمعالجة القضايا العالقة بينهما، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

كما جددت قطر تأكيد دعمها الكامل لجميع جهود الوساطة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، والتوصل إلى حلول مستدامة للنزاعات عبر الحوار والوسائل السلمية.

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أكد أمس الأول أن بلاده ستواصل دعم كل ما يعزز الأمن والاستقرار الدوليين عبر الحوار واحترام مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.