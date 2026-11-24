دمشق-سانا
كشف تقرير “مرصد الألغام الأرضية “2026”، الصادر اليوم الثلاثاء عن الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، أن عدد ضحايا الألغام والذخائر غير المنفجرة حول العالم بلغ 6929 قتيلاً ومصاباً خلال عام 2025، وهو أعلى مستوى يسجل منذ عام 2020، مع استمرار وقوع المدنيين في صدارة المتضررين، ولا سيما في سوريا وميانمار ودول أخرى.
وأشار التقرير إلى أن سوريا سجلت ارتفاعاً بأكثر من 50 بالمئة في عدد ضحايا الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة خلال عام 2025، ليصل إلى 1602 قتيل ومصاب، في مؤشر على استمرار الخطر الذي تشكله مخلفات الحرب على حياة المدنيين.
ويعكس ارتفاع أعداد الضحايا، حجم المخاطر التي تواجه الأهالي العائدين إلى مناطقهم بعد التحرير في الثامن من كانون الأول 2024، ولا سيما في ظل انتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة التي زرعها النظام البائد، في المناطق السكنية والأراضي الزراعية والطرق والمرافق العامة، ما يجعل العودة إلى الحياة الطبيعية محفوفة بالمخاطر.
حذر يشوع موزر بوانغسوان، أحد مؤلفي التقرير، من أن عودة السكان إلى مناطقهم في سوريا تسهم في ارتفاع أعداد الضحايا، مشدداً على ضرورة زيادة قدرات إزالة الألغام بصورة كبيرة لمواجهة حجم التلوث بالمتفجرات.
وأوضح التقرير أن التداعيات لا تقتصر على الخسائر البشرية، بل تمتد إلى عرقلة التعافي الاقتصادي والاجتماعي، إذ تحد من استثمار الأراضي الزراعية، وتعيق الوصول إلى مصادر المياه والمدارس والمستشفيات، وتؤخر إعادة تأهيل البنية التحتية، فضلاً عن تقييد حركة السكان وعرقلة عودة النازحين واللاجئين بصورة آمنة.
جهود سوريا في إزالة الألغام
وفي مواجهة المخاطر المتزايدة التي تفرضها الألغام ومخلفات الحرب، تعمل سوريا منذ التحرير على تعزيز جهودها الوطنية لإزالتها، وتتعاون مع المنظمات الدولية والشركاء لتطوير القدرات الفنية والمؤسساتية للتعامل مع هذا الملف.
وعلى المستوى الميداني، تجاوز عدد الألغام والذخائر غير المنفجرة التي كشفت عنها وتعاملت معها إدارة الهندسة في وزارة الدفاع 315 ألف قطعة، وفق بيانات نشرتها الوزارة في الحادي عشر من تشرين الثاني الجاري.
وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع في الحادي عشر من الشهر الجاري لـ سانا أن تنفيذ عمليات الكشف عن الألغام والذخائر غير المنفجرة وغيرها من مخلفات النظام البائد، وتحديد المناطق الملوثة والتعامل مع الأجسام الخطرة، يتم وفق الأولويات الميدانية والإمكانات الفنية المتاحة.
وبيّنت أن عمليات المسح والإزالة مناطق واسعة، من بينها الجزيرة السورية بمناطقها المختلفة، ودمشق وريفها ، وحلب وريفها ، وإدلب وريفها ، إضافة إلى أرياف حمص وحماة واللاذقية، مشيرة إلى أن الأولويات تتركز على المناطق السكنية والأراضي الزراعية والطرق والمنشآت الخدمية والمواقع التي تشهد عودة الأهالي بعد سنوات من التهجير القسري، استناداً إلى مستوى الخطورة والكثافة السكانية والبلاغات الواردة من المواطنين والجهات المعنية.
كما بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، في تشرين الأول الماضي، مع مديرة دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (UNMAS) كازومي أوغاوا، ورئيس برنامج الدائرة في سوريا جوزيف ماكارتان، سبل تطوير التعاون المشترك، واستعرض الجهود المبذولة لإعداد الخطة الوطنية الاستراتيجية للأعمال المتعلقة بالألغام، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق وتبادل البيانات، ودور المركز الوطني للأعمال المتعلقة بالألغام في قيادة هذا الملف.
وفي سياق توسيع التعاون الدولي، أبرمت سوريا في أيلول الماضي اتفاقية مع أوكرانيا للتعاون في نزع الألغام ومخلفات الحرب، والاستفادة من الخبرات الأوكرانية في مسح الأراضي الملوثة وتأهيلها.
الخسائر العالمية عند أعلى مستوى
وبحسب التقرير، بلغ عدد ضحايا الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة حول العالم 6929 شخصاً خلال عام 2025، بينهم قتلى ومصابون، وكان المدنيون الأكثر تضرراً، إذ شكلوا نحو 84 بالمئة من الإجمالي، فيما كان نصف الضحايا من الأطفال.
وسجلت ميانمار العدد الأكبر من الضحايا للعام الثالث على التوالي، بواقع 1891 شخصاً، نتيجة الاستخدام الواسع للألغام في النزاع بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة المناوئة لها، فيما شكلت منطقة جنوب شرق آسيا نحو 27 بالمئة من إجمالي الضحايا عالمياً، رغم أن عدد سكانها لا يتجاوز 8 بالمئة من سكان العالم.
وأشار التقرير إلى أن ميانمار تشهد تلوثاً بالألغام بدرجات متفاوتة في نحو ثلثي مدنها، مع تسجيل متوسط خمسة قتلى ومصابين يومياً جراء هذه المتفجرات.
الأطفال في دائرة الخطر
وتشكل الألغام ومخلفات الحرب تهديداً مضاعفاً للأطفال، الذين قد يتعاملون مع الأجسام المتفجرة بدافع الفضول أو نتيجة عدم إدراك طبيعتها وخطورتها، أو يظنون أنها ألعاب وأشياء عادية، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة.
ووفق التقرير، شكل الأطفال 36 بالمئة من الضحايا المدنيين الذين عُرف عمرهم، استناداً إلى البيانات التي سجلتها الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية منذ عام 1999.
تراجع الالتزام الدولي بحظر الألغام
وفي موازاة ارتفاع أعداد الضحايا، أشار التقرير إلى تزايد استخدام الألغام المضادة للأفراد في عدد من النزاعات، ورصد استخداماً جديداً لها من قبل روسيا وأوكرانيا وميانمار وكوريا الشمالية وإيران، إضافة إلى جماعات مسلحة غير حكومية في دول عدة.
كما لفت إلى انسحاب فنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا من معاهدة حظر الألغام لعام 1997 خلال العام الماضي، بذريعة التطورات الأمنية في المنطقة، فيما أعلنت أوكرانيا تعليق تنفيذ المعاهدة، رغم أن أحكامها لا تسمح بهذه الخطوة.
وفي المقابل، انضمت لبنان وجزر مارشال وتونغا إلى المعاهدة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، ليصل عدد الدول الملتزمة بها إلى 162 دولة.
وتدعو الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية إلى تعزيز الالتزام بالمعاهدة، التي تحظر تخزين الألغام المضادة للأفراد وإنتاجها ونقلها واستخدامها، والعمل على تكثيف جهود إزالة الألغام وتقديم الدعم للدول المتضررة، بما يحد من الخسائر البشرية ويساعد المجتمعات على استعادة حياتها الطبيعية.