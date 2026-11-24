دمشق-سانا

كشف تقرير “مرصد الألغام الأرضية “2026”، الصادر اليوم الثلاثاء عن الحملة ‏الدولية لحظر الألغام الأرضية، أن عدد ضحايا الألغام والذخائر غير المنفجرة حول ‏العالم بلغ 6929 قتيلاً ومصاباً خلال عام 2025، وهو أعلى مستوى يسجل منذ عام ‌‏2020، مع استمرار وقوع المدنيين في صدارة المتضررين، ولا سيما في سوريا ‏وميانمار ودول أخرى.‏

وأشار التقرير إلى أن سوريا سجلت ارتفاعاً بأكثر من 50 بالمئة في عدد ضحايا ‏الألغام الأرضية والذخائر ‏غير المنفجرة خلال عام 2025، ليصل إلى 1602 قتيل ‏ومصاب، في ‏مؤشر على استمرار الخطر الذي تشكله مخلفات الحرب على حياة ‏المدنيين.‏

ويعكس ارتفاع أعداد الضحايا، حجم المخاطر التي تواجه الأهالي العائدين إلى مناطقهم ‌‏بعد التحرير في الثامن من كانون الأول 2024، ولا سيما في ظل انتشار الألغام ‌‏والذخائر غير المنفجرة التي زرعها النظام البائد، في المناطق السكنية والأراضي ‏الزراعية ‏والطرق والمرافق العامة، ما يجعل العودة إلى الحياة الطبيعية محفوفة ‏بالمخاطر.‏

حذر يشوع موزر بوانغسوان، أحد مؤلفي التقرير، من أن عودة السكان إلى مناطقهم ‏في سوريا تسهم في ارتفاع أعداد الضحايا، مشدداً على ضرورة زيادة قدرات إزالة ‏الألغام بصورة كبيرة لمواجهة حجم التلوث بالمتفجرات.‏

وأوضح التقرير أن التداعيات لا تقتصر على الخسائر البشرية، بل تمتد إلى عرقلة ‏التعافي الاقتصادي والاجتماعي، إذ تحد من استثمار الأراضي الزراعية، وتعيق ‏الوصول إلى مصادر المياه والمدارس والمستشفيات، وتؤخر إعادة تأهيل البنية ‏التحتية، فضلاً عن تقييد حركة السكان وعرقلة عودة النازحين واللاجئين بصورة آمنة.‏

جهود سوريا في إزالة الألغام

وفي مواجهة المخاطر المتزايدة التي تفرضها الألغام ومخلفات الحرب، تعمل سوريا ‏منذ التحرير على تعزيز جهودها الوطنية لإزالتها، وتتعاون مع المنظمات الدولية ‏والشركاء لتطوير القدرات الفنية والمؤسساتية للتعامل مع هذا الملف.‏

وعلى المستوى الميداني، تجاوز عدد الألغام والذخائر غير المنفجرة التي كشفت عنها ‌‏وتعاملت معها إدارة الهندسة في وزارة الدفاع 315 ألف قطعة، وفق بيانات نشرتها ‌‏الوزارة في الحادي عشر من تشرين الثاني الجاري.‏

وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع في الحادي عشر من الشهر ‏الجاري لـ سانا أن تنفيذ عمليات الكشف عن الألغام والذخائر غير المنفجرة وغيرها من ‌‏مخلفات النظام البائد، وتحديد المناطق الملوثة والتعامل مع الأجسام الخطرة، يتم وفق ‏الأولويات الميدانية والإمكانات الفنية ‏المتاحة.‏

وبيّنت أن عمليات المسح والإزالة مناطق واسعة، من بينها الجزيرة السورية بمناطقها ‏المختلفة، ودمشق وريفها ، وحلب وريفها ‏، وإدلب وريفها ، إضافة إلى أرياف حمص ‏وحماة واللاذقية، مشيرة إلى أن الأولويات تتركز على المناطق السكنية والأراضي ‏الزراعية والطرق والمنشآت الخدمية والمواقع التي تشهد عودة الأهالي ‏بعد سنوات من ‏التهجير القسري، استناداً إلى مستوى الخطورة والكثافة السكانية والبلاغات الواردة من ‏المواطنين والجهات ‏المعنية.‏

كما بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، في تشرين الأول الماضي، مع ‏مديرة دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (‏UNMAS‏) كازومي أوغاوا، ‏ورئيس برنامج الدائرة في سوريا جوزيف ماكارتان، سبل تطوير التعاون المشترك، ‏واستعرض الجهود المبذولة لإعداد الخطة الوطنية الاستراتيجية للأعمال المتعلقة ‏بالألغام، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق وتبادل البيانات، ودور المركز الوطني للأعمال ‏المتعلقة بالألغام في قيادة هذا الملف.‏

وفي سياق توسيع التعاون الدولي، أبرمت سوريا في أيلول الماضي اتفاقية مع أوكرانيا ‏للتعاون في نزع الألغام ومخلفات الحرب، والاستفادة من الخبرات الأوكرانية في مسح ‏الأراضي الملوثة وتأهيلها.‏

الخسائر العالمية عند أعلى مستوى ‏

وبحسب التقرير، بلغ عدد ضحايا الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة حول العالم ‌‏6929 شخصاً خلال عام 2025، بينهم قتلى ومصابون، وكان المدنيون الأكثر ‏تضرراً، إذ شكلوا نحو 84 بالمئة من الإجمالي، فيما كان نصف الضحايا من ‏الأطفال.‏

وسجلت ميانمار العدد الأكبر من الضحايا للعام الثالث على التوالي، بواقع 1891 ‏شخصاً، نتيجة الاستخدام الواسع للألغام في النزاع بين القوات الحكومية والجماعات ‏المسلحة المناوئة لها، فيما شكلت منطقة جنوب شرق آسيا نحو 27 بالمئة من إجمالي ‏الضحايا عالمياً، رغم أن عدد سكانها لا يتجاوز 8 بالمئة من سكان العالم.‏

وأشار التقرير إلى أن ميانمار تشهد تلوثاً بالألغام بدرجات متفاوتة في نحو ثلثي ‏مدنها، مع تسجيل متوسط خمسة قتلى ومصابين يومياً جراء هذه المتفجرات.‏

الأطفال في دائرة الخطر

وتشكل الألغام ومخلفات الحرب تهديداً مضاعفاً للأطفال، الذين قد يتعاملون مع ‏الأجسام المتفجرة بدافع الفضول أو نتيجة عدم إدراك طبيعتها وخطورتها، أو يظنون ‏أنها ألعاب وأشياء عادية، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة.‏

ووفق التقرير، شكل الأطفال 36 بالمئة من الضحايا المدنيين الذين عُرف عمرهم، ‏استناداً إلى البيانات التي سجلتها الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية منذ عام ‌‏1999.‏

تراجع الالتزام الدولي بحظر الألغام

وفي موازاة ارتفاع أعداد الضحايا، أشار التقرير إلى تزايد استخدام الألغام المضادة ‏للأفراد في عدد من النزاعات، ورصد استخداماً جديداً لها من قبل روسيا وأوكرانيا ‏وميانمار وكوريا الشمالية وإيران، إضافة إلى جماعات مسلحة غير حكومية في دول ‏عدة.‏

كما لفت إلى انسحاب فنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا من معاهدة حظر الألغام ‏لعام 1997 خلال العام الماضي، بذريعة التطورات الأمنية في المنطقة، فيما أعلنت ‏أوكرانيا تعليق تنفيذ المعاهدة، رغم أن أحكامها لا تسمح بهذه الخطوة.‏

وفي المقابل، انضمت لبنان وجزر مارشال وتونغا إلى المعاهدة خلال الفترة التي ‏يغطيها التقرير، ليصل عدد الدول الملتزمة بها إلى 162 دولة.‏

وتدعو الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية إلى تعزيز الالتزام بالمعاهدة، التي تحظر ‏تخزين الألغام المضادة للأفراد وإنتاجها ونقلها واستخدامها، والعمل على تكثيف جهود ‏إزالة الألغام وتقديم الدعم للدول المتضررة، بما يحد من الخسائر البشرية ويساعد ‏المجتمعات على استعادة حياتها الطبيعية.‏