بيروت-سانا
أكّد الرئيس اللبناني جوزاف عون وجود تطابق في وجهات النظر بين لبنان وفرنسا بشأن تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل”، أو ضمان استمرار مهامها خلال عام 2027، بما يحول دون حدوث فراغ أمني في الجنوب.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن عون شدد خلال لقائه وفداً برلمانياً فرنسياً من لجنة الشؤون الخارجية في بيروت اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن تعمل أي قوة بديلة تحت راية الأمم المتحدة ووفق القرار الدولي 1701، مع إمكانية إدخال تعديلات عليه عند الحاجة.
وقال: إن لبنان يولي أهمية لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة “اليونيفيل”، موضحاً أن أي وجود دولي بديل ينبغي أن يسهم بدعم الجيش اللبناني لوجستياً، ومراقبة الأوضاع الميدانية، ومساعدة السكان على العودة إلى قراهم وإعادة إعمار المناطق المتضررة.
وأكد عون أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها على جنوب لبنان، من خلال تجريف المنازل وقصف القرى، مشيراً إلى امتداد القصف مؤخراً إلى منطقة البقاع.
ولفت إلى أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل علقت بسبب الانتخابات الإسرائيلية، معرباً عن أمله باستئنافها بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
كما شدّد الرئيس اللبناني على أن الانسحاب الإسرائيلي من البلدات المحتلة ودخول الجيش اللبناني إليها وإعادة إعمارها وعودة سكانها تمثل أهدافاً أساسية للمفاوضات، داعياً الدول العربية والأوروبية إلى المساهمة في جهود إعادة الإعمار.
وجدد عون التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لاستقرار لبنان بالنسبة إلى أوروبا، معتبراً أن بلاده تشكل بوابة أوروبا إلى العالم العربي وبوابة العرب إلى أوروبا، ومثمناً الدعم الفرنسي ومواقف الرئيس إيمانويل ماكرون تجاه لبنان.
يشار إلى أن لبنان وإسرائيل أبرما في 26 حزيران الماضي اتفاق إطار بعد 5 جولات تفاوضية ينص خصوصاً على نزع سلاح ميليشيا “حزب الله”، وانسحاب إسرائيل تدريجياً من الأراضي التي توغلت إليها في جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من منطقتين تجريبيتين.