بيروت-سانا ‏

أكّد الرئيس اللبناني جوزاف عون وجود تطابق في وجهات النظر بين لبنان وفرنسا ‏بشأن تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل”، أو ضمان استمرار ‏مهامها خلال عام 2027، بما يحول دون حدوث فراغ أمني في الجنوب.‏

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن عون شدد خلال لقائه وفداً برلمانياً ‏فرنسياً من لجنة الشؤون الخارجية في بيروت اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن تعمل أي ‏قوة بديلة تحت راية الأمم المتحدة ووفق القرار الدولي 1701، مع إمكانية إدخال ‏تعديلات عليه عند الحاجة.‏

وقال: إن لبنان يولي أهمية لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة “اليونيفيل”، موضحاً أن أي ‏وجود دولي بديل ينبغي أن يسهم بدعم الجيش اللبناني لوجستياً، ومراقبة الأوضاع ‏الميدانية، ومساعدة السكان على العودة إلى قراهم وإعادة إعمار المناطق المتضررة.‏

وأكد عون أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها على جنوب لبنان، من خلال تجريف المنازل ‏وقصف القرى، مشيراً إلى امتداد القصف مؤخراً إلى منطقة البقاع.‏

ولفت إلى أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل علقت بسبب الانتخابات ‏الإسرائيلية، معرباً عن أمله باستئنافها بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.‏

كما شدّد الرئيس اللبناني على أن الانسحاب الإسرائيلي من البلدات المحتلة ودخول ‏الجيش اللبناني إليها وإعادة إعمارها وعودة سكانها تمثل أهدافاً أساسية للمفاوضات، ‏داعياً الدول العربية والأوروبية إلى المساهمة في جهود إعادة الإعمار.‏

وجدد عون التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لاستقرار لبنان بالنسبة إلى أوروبا، معتبراً ‏أن بلاده تشكل بوابة أوروبا إلى العالم العربي وبوابة العرب إلى أوروبا، ومثمناً الدعم ‏الفرنسي ومواقف الرئيس إيمانويل ماكرون تجاه لبنان.‏

يشار إلى أن لبنان وإسرائيل أبرما في 26 حزيران الماضي اتفاق إطار بعد 5 جولات ‏تفاوضية ينص خصوصاً على نزع سلاح ميليشيا “حزب الله”، وانسحاب إسرائيل ‏تدريجياً من الأراضي التي توغلت إليها في جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني بدءاً ‏من منطقتين تجريبيتين.‏