ملك بريطانيا يؤكد استمرار التعاون مع الولايات المتحدة في الدفاع عن قيم الحرية وسيادة القانون

لندن-سانا

أكد ملك بريطانيا تشارلز الثالث أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستواصلان الدفاع عن قيم الحرية وسيادة القانون التي اجتمعت عليها إرادة البلدين.

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم السبت عن الملك البريطاني قوله في رسالة وجهها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشعب الأمريكي، بمناسبة الذكرى الـ250 للاستقلال، ونُشرت على منصة “إكس”: إن البلدين، بينما يتطلعان إلى الـ250 عاماً المقبلة، هما على يقين بمواصلة الدفاع عن القيم المشتركة، وفي مقدمتها الحرية وسيادة القانون.

وأعرب الملك تشارلز عن أمله بأن تتعزز الروابط بين بريطانيا والولايات المتحدة مع مرور الوقت.

يشار إلى أن الملك تشارلز الثالث، قام برفقة الملكة كاميلا، بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة في نهاية نيسان الماضي، استمرت أربعة أيام، بهدف رأب الصدع في العلاقات بين لندن وواشنطن، وحظيت بإشادة وسائل إعلام بريطانية وأمريكية.

وشهدت العلاقات بين واشنطن ولندن توترات، منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في شباط الماضي، حيث أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في الـ 14 من نيسان الماضي رفضه الانصياع لأي ضغوط تدفع بلاده إلى الانخراط في الحرب على إيران، وذلك عقب تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة.