واشنطن-سانا
نفت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” إصابة منظومة رادار عسكرية أمريكية في قاعدة بالبحرين، مؤكدة اعتراض طائرات مسيّرة إيرانية استهدفت المملكة في وقت مبكر من صباح اليوم، وعدم وقوع أضرار في المعدات الأمريكية أو إصابات في صفوف العسكريين الأمريكيين.
وقالت “سنتكوم”، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، إن عدداً من الطائرات المسيّرة الهجومية أحادية الاتجاه التي أطلقها الحرس الثوري الإيراني باتجاه البحرين تم اعتراضها، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية والقوات “الشريكة” تواصل حالة التأهب واليقظة القصوى.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية نفت في الثالث عشر من الشهر الجاري، مزاعم للحرس الثوري الإيراني باستهداف رادار أمريكي للإنذار المبكر في البحرين، مؤكدة آنذاك إسقاط طائرتين مسيّرتين أُطلقتا باتجاه المملكة دون وقوع إصابات أو أضرار.