واشنطن-سانا‏

نفت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” إصابة منظومة رادار عسكرية أمريكية في ‏قاعدة بالبحرين، مؤكدة اعتراض طائرات مسيّرة إيرانية استهدفت المملكة في وقت ‏مبكر من صباح اليوم، وعدم وقوع أضرار في المعدات الأمريكية أو إصابات في ‏صفوف العسكريين الأمريكيين.‏

وقالت “سنتكوم”، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، إن عدداً من الطائرات المسيّرة ‏الهجومية أحادية الاتجاه التي أطلقها الحرس الثوري الإيراني باتجاه البحرين تم ‏اعتراضها، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية والقوات “الشريكة” تواصل حالة التأهب ‏واليقظة القصوى.‏

وكانت القيادة المركزية الأمريكية نفت في الثالث عشر من الشهر الجاري، مزاعم ‏للحرس الثوري الإيراني باستهداف رادار أمريكي للإنذار المبكر في البحرين، مؤكدة ‏آنذاك إسقاط طائرتين مسيّرتين أُطلقتا باتجاه المملكة دون وقوع إصابات أو أضرار.‏