نيويورك-سانا



أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء الهجمات التي استهدفت ميناء بنغازي ومناطق قبالة سواحل المدينة، مؤكدة وجوب الاحترام الكامل لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها ومقدراتها، وعدم السماح بتحويلها إلى ساحة للصراعات الخارجية.



وحسب مركز أنباء الأمم المتحدة دعت البعثة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف لكشف ملابسات الهجمات التي وقعت أمس الأحد، وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم، معربة عن استعدادها لتقديم المساعدة إلى السلطات الليبية بهذا الشأن.



وشددت على ضرورة تحلي جميع الأطراف بأقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن نشر معلومات لم يتم التحقق منها أو تسييس الحادثة خلال سير التحقيق، محذرة من أي أعمال أو خطابات تصعيدية من شأنها تأجيج التوترات داخل ليبيا أو جر البلاد إلى مواجهات إقليمية ودولية أوسع.



وأكدت البعثة أن هذه الهجمات تبرز الحاجة الملحة إلى تسريع الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الوطنية الليبية وتعزيز قدرتها على صون سيادة البلاد وأمنها الوطني.



وأدان المجلس الرئاسي الليبي، في وقت سابق اليوم الاثنين، استهداف ميناء بنغازي البحري، واصفاً ‏الهجوم بأنه تصعيد خطير، وانتهاك للأعراف والمواثيق الدولية، محملاً أوكرانيا ‏المسؤولية عنه.‏



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن في وقت سابق اليوم تنفيذ القوات ‏الأوكرانية عملية عسكرية ‌”نموذجية” قبالة سواحل ليبيا، تم خلالها إغراق فرقاطة ‏روسية.‏