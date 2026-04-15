مقتل فلسطيني وإصابة آخرين بنيران الاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطيني، وأصيب 4 آخرون اليوم الأربعاء، بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قصفاً للاحتلال استهدف مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل فلسطيني، كما ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية “كواد كوبتر” قنبلة على مجموعة من الفلسطينيين قرب مفترق دولة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى لإصابة 3 أشخاص، فيما أصيبت امرأة برصاص الاحتلال في مخيم حلاوة بجباليا البلد شمال غزة.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار في محيط منطقة التحلية جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وقصفت مدفعيته شرق خانيونس جنوب قطاع غزة والمناطق الشرقية لمدينة غزة، ومناطق أخرى في القطاع.

وكان 8 فلسطينيين قتلوا، وأصيب 29 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بنيران قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة.