أردوغان: تركيا تستعد لاستضافة “كوب 31”

جوهانسبرغ-سانا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تخطط لاستضافة المؤتمر الحادي والثلاثين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ العام المقبل.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن أردوغان، قوله خلال جلسة على هامش قمة قادة مجموعة العشرين المنعقدة اليوم في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا: “نخطط لاستضافة “كوب 31″ في شهر تشرين الثاني من العام المقبل”.

وأشار إلى أن حكومته تتوقع زيادة قدرات تركيا من طاقتي الشمس والرياح إلى أربعة أضعاف المستوى الحالي بحلول عام 2035، وقال: “رفعنا هذا العام حصة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 60 بالمئة”.

وفي الشأن الدولي، شدد الرئيس التركي على أهمية ثبات وقف إطلاق النار في قطاع غزة من أجل سلام العالم بأسره، قائلاً: “وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، فإن الدمار الذي سببته إسرائيل أعاق جهود التنمية في فلسطين لمدة 70 عاماً”.

وأكد أردوغان استعداد بلاده مواصلة جهودها على الأرض من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والمساهمة في إعادة إعمار غزة، مجدداً وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني.

يذكر أن مجموعة الـ 20 تضم 20 عضواً يمثلون أكبر الاقتصادات في العالم، وتأسست عام 1999 عقب الأزمات الاقتصادية نهاية التسعينيات، لتكون منصة اقتصادية غير رسمية تضم أكبر الاقتصادات العالمية.