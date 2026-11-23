طرابلس-سانا
أدان المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الإثنين، استهداف ميناء بنغازي البحري، واصفاً الهجوم بأنه تصعيد خطير، وانتهاك للأعراف والمواثيق الدولية، ومحملاً أوكرانيا المسؤولية عنه.
وقال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني في بيان نشره عبر حسابه على منصة “إكس”: إن الهجوم استهدف الميناء البحري ومنشآته الحيوية، وأسفر عن أضرار مادية وإصابات في صفوف المدنيين، معتبراً أنه يمثل مساساً مباشراً بسيادة ليبيا وأمنها واستقرارها.
وحذر البيان من تداعيات استهداف ميناء بنغازي على أمن البلاد وسلامة أراضيها ومقدراتها، مشدداً على ضرورة احترام السيادة الليبية وعدم استخدام أراضي الدولة أو مياهها الإقليمية ومنشآتها الحيوية في صراعات تخدم أطرافاً خارجية.
وأشار البيان إلى أن الاستهداف “بمثابة إعلان حرب على الدولة الليبية”، محملاً أوكرانيا المسؤولية عنه، ومحذراً “من تحويل الدولة الليبية إلى ساحة لتصفية الحسابات”، ومضيفاً: “إن المساس بسيادة الدولة الليبية وأمنها الوطني ومقدراتها أمر لا يمكن القبول به أو التساهل معه”.
وأكد البيان اتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي، تشمل اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن والمنظمات الدولية المعنية، لمحاسبة المسؤولين عن انتهاك السيادة الليبية.
ودعا البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم، وفتح تحقيق دولي جاد وشفاف لكشف ملابسات الهجمات، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرارها وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن في وقت سابق اليوم تنفيذ القوات الأوكرانية عملية عسكرية ”نموذجية” قبالة سواحل ليبيا، تم خلالها إغراق فرقاطة روسية.