طرابلس-سانا ‏

أدان المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الإثنين، استهداف ميناء بنغازي البحري، واصفاً ‏الهجوم بأنه تصعيد خطير، وانتهاك للأعراف والمواثيق الدولية، ومحملاً أوكرانيا ‏المسؤولية عنه.‏

وقال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني في بيان نشره عبر حسابه على ‏منصة “إكس”: إن الهجوم استهدف الميناء البحري ومنشآته الحيوية، وأسفر عن أضرار ‏مادية وإصابات في صفوف المدنيين، معتبراً أنه يمثل مساساً مباشراً بسيادة ليبيا وأمنها ‏واستقرارها.‏

وحذر البيان من تداعيات استهداف ميناء بنغازي على أمن البلاد وسلامة أراضيها ‏ومقدراتها، مشدداً على ضرورة احترام السيادة الليبية وعدم استخدام أراضي الدولة أو ‏مياهها الإقليمية ومنشآتها الحيوية في صراعات تخدم أطرافاً خارجية.‏

وأشار البيان إلى أن الاستهداف “بمثابة إعلان حرب على الدولة الليبية”، محملاً أوكرانيا ‏المسؤولية عنه، ومحذراً “من تحويل الدولة الليبية إلى ساحة لتصفية الحسابات”، ومضيفاً: “إن المساس بسيادة الدولة الليبية وأمنها الوطني ومقدراتها أمر لا يمكن القبول به أو ‏التساهل معه”.‏

وأكد البيان اتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي، تشمل ‏اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن والمنظمات الدولية المعنية، لمحاسبة ‏المسؤولين عن انتهاك السيادة الليبية.‏

ودعا البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم، وفتح تحقيق دولي جاد ‏وشفاف لكشف ملابسات الهجمات، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرارها وحماية المدنيين ‏والمنشآت الحيوية.‏

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن في وقت سابق اليوم تنفيذ القوات ‏الأوكرانية عملية عسكرية ‌”نموذجية” قبالة سواحل ليبيا، تم خلالها إغراق فرقاطة ‏روسية.‏